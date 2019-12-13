Госдума отказалась отменять транспортный налог
13 декабря 2019 20:15
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В Госдуме свое решение объяснили тем, что полная отмена транспортного налога приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ. Это приведет к ухудшению финансового положения, а также негативно повлияет на финансовую самостоятельность регионов.
«Это региональный налог, и законом каждого субъекта РФ устанавливается ставка этого налога», — цитирует Regnum депутата Госдумы Айрата Фаррахова («Единая Россия»).
Методика расчета транспортного налога действует с 2003 г. и с тех пор не менялась: пошлина исчисляется как произведение региональной налоговой базы и налоговой ставки, которая зависит от мощности двигателя. Например, в Москве для автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она составляет 12, от 100 до 125 л. с. — 25, от 125 до 150 л. с. — 35 и так далее вплоть до 150 за мотор мощностью более 250 сил.
Таким образом, за год владения легковым автомобилем любого возраста мощностью 150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется заплатить 5250 рублей. В случае если автомобиль подпадет под «налог на роскошь», сумму придется умножить на повышающий коэффициент.
Фото: duma.gov.ru/РБК
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