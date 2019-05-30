Госдума окончательно одобрила законопроект об ужесточении наказания для пьяных виновников ДТП
30 мая 2019 18:04
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Поправки гласят, что в случае причинения тяжкого вреда здоровью срок наказания для пьяного виновника ДТП будет увеличен с максимальных 4 лет до 3-7 лет лишения свободы, при гибели человека – с 2-7 до 5-12 лет, а в случае смерти двух или более лиц – с 4-9 до 8-15 лет лишения свободы. Во всех случаях также предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Одновременно поправками предусматривается ужесточение санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2017 году по вине пьяных водителей погибли 4,3 тыс. человек, а в 2018 году — уже 4,6 тыс. При этом значительная часть осужденных по ст. 264 снова садится за руль в пьяном виде. По мнению законодателей, ужесточение наказания должно помочь снизить смертность в ДТП в 3,5 раза к 2024 году – такой показатель заложен в майском указе президента 2018 года.
Напомним, 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП с пострадавшими и погибшими. Теперь водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит до четырех лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами, до семи лет, если в ДТП погиб один человек, и до девяти лет, если авария привела к гибели двух и более человек.
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