Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
21 июля 2020 22:38
183
Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно. Если поправки пройдут все чтения, работодатель сможет уволить такого работника только на основаниях, закрепленных в Трудовом кодексе.
Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть право работника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.
Ко второму чтению депутаты проработают несколько замечаний. В частности, уточнят основания для перевода работника на временную удаленную работу и для увольнения.
Также планируется более детально проработать вопросы, как использовать оборудование во время удаленной работы, а также соотношение рабочего времени и времени отдыха.
Проект закона был внесен 16 июня председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой депутатов и сенаторов. В пояснительной записке было указано, что пандемия коронавируса выявила проблемы в трудовом праве России.
Ранее Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел опрос, который показал, что работать на удаленке постоянно хочет каждый десятый россиянин, а совмещать работу на дому и посещение офиса — 55% респондентов.
Фото: ru.freepik.com
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 июля 2020 22:38
Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно. Политика региона
183
21 июля 2020 15:15
Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия. Политика региона
310
21 июля 2020 15:07
Представитель Кремля также отметил, что президент учитывал мнение жителей региона. Политика региона
329
Выборы в Самарской области
18 июля 2020 12:01
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
649
3 июля 2020 12:49
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
666
2 июля 2020 17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно. Выборы в Самарской области
1541
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
337
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
956
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
875
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1512
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1395
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1436
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2042
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3759
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3237
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4140
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4262
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4310
Мероприятия