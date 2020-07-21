Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

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Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно. Если поправки пройдут все чтения, работодатель сможет уволить такого работника только на основаниях, закрепленных в Трудовом кодексе.Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть право работника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.Ко второму чтению депутаты проработают несколько замечаний. В частности, уточнят основания для перевода работника на временную удаленную работу и для увольнения.Также планируется более детально проработать вопросы, как использовать оборудование во время удаленной работы, а также соотношение рабочего времени и времени отдыха.Проект закона был внесен 16 июня председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой депутатов и сенаторов. В пояснительной записке было указано, что пандемия коронавируса выявила проблемы в трудовом праве России.Ранее Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел опрос, который показал, что работать на удаленке постоянно хочет каждый десятый россиянин, а совмещать работу на дому и посещение офиса — 55% респондентов.Фото: ru.freepik.com