Госдума одобрила законопроект о запрете штрафов за среднюю скорость

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Депутаты ЛДПР предлагают в своем законопроекте дополнить статью КоАП «Превышение установленной скорости движения» пунктом, по которому привлечение водителя к ответственности возможно, только если фиксация скорости произошла в определенном установленном месте и в определенное время. Кроме того, предлагается дополнить административный кодекс положением, по которому фиксация установленной скорости движения ТС на участке дороги на основании расчета средней скорости не является доказательством правонарушений и по другим статьям Кодекса.Как поясняют свой законопроект депутаты, за последние годы в некоторых регионах автомобилисты стали получать штрафы за движение по средней скорости. Ее измеряют с помощью автоматических комплексов фиксации нарушений. Для этого две камеры фиксируют скорость автомобиля, время проезда и координаты. Вся информация поступает на сервер, после происходит вычисление средней скорости движения автомобиля между точками фиксации. Но, как объясняют депутаты, ни в КоАП, ни в ПДД нет такого понятия, как «средняя скорость». Поэтому недопустимо привлекать водителей к административной ответственности на основе догадок и расчетов.Ранее Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв о данном законопроекте. В нем было указано на положение главы 10 ПДД, по которой водитель обязан соблюдать скоростное ограничение в определенный момент и на протяжении всего вождения.Системы, которые умеют рассчитывать среднюю скорость движения автомобиля, появились в России в 2013 году. Впервые их стала выпускать компания из Казани «Автодория», затем технологию освоили и другие производители. Больше всего подобные комплексы используются в Татарстане.Фото из открытых источников