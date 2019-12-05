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Новости /  Политика /  Политика региона  

Госдума намерена ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность

5 декабря 2019 18:40
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Причиной этого стали массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, уже принятые парламентом.
Госдума намерена ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции 5 декабря создаст рабочую группу для проработки внесения в УК соответствующих поправок. Как сообщил «Известиям» зампред комитета Александр Хинштейн, причиной этого стали массовые жалобы граждан на коллекторов, которые игнорируют ограничительные меры, уже принятые парламентом. Эксперты считают тему ужесточения наказания актуальной, так как сегодня за неправомерные действия взыскателям долгов грозит лишь административная ответственность, передает hinshtein.ru.

Незаконная деятельность коллекторов по-прежнему остается большой проблемой, заявил «Известиям» зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Речь идет об избыточном давлении на граждан, которые продолжают страдать от различных — порой вопиющих — форм принуждения к выплате долгов.

— Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла, — заявил «Известиям» парламентарий, объясняя необходимость внесения наказания для излишне активных взыскателей долгов в Уголовный кодекс.

Должники всё чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек.

По его словам, в рамках рабочей группы предстоит разобраться, чего не хватает для решения проблемы с точки зрения законодательного регулирования и как сработали ранее принятые изменения, которые должны были ограничить деятельность коллекторов. В частности, им запрещено звонить гражданам в вечернее и дневное время, также введена и административная ответственность за нарушение действующего законодательства, отмечает депутат.

— К сожалению, к нам вновь поступают жалобы. Мы ни в коей мере не хотим вставать на сторону недобросовестных заемщиков. Те, кто взял деньги, должны за них рассчитываться. Но возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем, — подчеркнул Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что рабочая группа должна будет принять решение о том, какая мера уголовной ответственности может быть введена.

— Уголовный кодекс — конкретная вещь, разделенная на главы по тяжести содеянного. Нам предстоит определить, к какому разряду следует относить это преступление, — пояснил политик.

Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что появление уголовной ответственности сможет помочь повлиять на коллекторов, чтобы они не «перегибали» в своих действиях.

— Мы будем возвращаться к этой проблеме до тех пор, пока она не будет решена. К сожалению, жертв недобросовестных коллекторов меньше не становится. Поэтому мы будем делать всё, чтобы направить эту деятельность в правовое поле, — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его мнению, если действия коллекторов близки к вымогательству и разбойному нападению, они должны наказываться по закону. Депутат подчеркнул, что в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность, — так называемых черных коллекторов.

Вопрос неправомерных действий коллекторов в этом году стал одной из тем, поднятых в послании президента Федеральному собранию. До 1 мая о мерах по борьбе с неправомерными действиями со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов должны были отчитаться Банк России, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст.

Однако на законодательном уровне этот вопрос пока не поднимался, хотя тема деятельности коллекторов не раз обсуждалась в Госдуме. В июле парламент принял закон о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ, в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вводящих прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги ЖКХ.

В настоящее время уголовного наказания за превышение коллекторами полномочий не существует. Как отмечают юристы, нарушителей могут привлечь по другим статьям УК. Например, по ст. 163 «Вымогательство», в случае если человек, у которого просят деньги, должником не является, по ст. 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда» или ст. 116 «Побои».

— Должен признать, что проблема существует и она очень серьезная. Я тоже в свое время занимался внесением поправок в законодательство. Действительно, для коллекторов сегодня есть только административная ответственность. Хотя в УК содержатся нормы, по которым они тоже могут быть привлечены, но они от противоправных действий не останавливают, — заявил «Известиям» глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, если в Уголовном кодексе появится отдельная статья, не исключено, что это заставит недобросовестных коллекторов задуматься. При этом адвокат считает, что инициатива Госдумы должна пройти широкое экспертное обсуждение, чтобы стать действительно эффективной и работающей.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал тему суперактуальной, так как у большинства россиян сегодня есть кредиты и многие не в состоянии вернуть их. Он уверен, что введение уголовной ответственности за недопустимые методы «выбивания» денег — вполне логичная мера для «черных коллекторов». 



Фото из открытых источников
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