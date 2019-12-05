Госдума намерена ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность
5 декабря 2019 18:40
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Незаконная деятельность коллекторов по-прежнему остается большой проблемой, заявил «Известиям» зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Речь идет об избыточном давлении на граждан, которые продолжают страдать от различных — порой вопиющих — форм принуждения к выплате долгов.
— Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла, — заявил «Известиям» парламентарий, объясняя необходимость внесения наказания для излишне активных взыскателей долгов в Уголовный кодекс.
Должники всё чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек.
По его словам, в рамках рабочей группы предстоит разобраться, чего не хватает для решения проблемы с точки зрения законодательного регулирования и как сработали ранее принятые изменения, которые должны были ограничить деятельность коллекторов. В частности, им запрещено звонить гражданам в вечернее и дневное время, также введена и административная ответственность за нарушение действующего законодательства, отмечает депутат.
— К сожалению, к нам вновь поступают жалобы. Мы ни в коей мере не хотим вставать на сторону недобросовестных заемщиков. Те, кто взял деньги, должны за них рассчитываться. Но возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем, — подчеркнул Александр Хинштейн.
Депутат добавил, что рабочая группа должна будет принять решение о том, какая мера уголовной ответственности может быть введена.
— Уголовный кодекс — конкретная вещь, разделенная на главы по тяжести содеянного. Нам предстоит определить, к какому разряду следует относить это преступление, — пояснил политик.
Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что появление уголовной ответственности сможет помочь повлиять на коллекторов, чтобы они не «перегибали» в своих действиях.
— Мы будем возвращаться к этой проблеме до тех пор, пока она не будет решена. К сожалению, жертв недобросовестных коллекторов меньше не становится. Поэтому мы будем делать всё, чтобы направить эту деятельность в правовое поле, — пояснил «Известиям» парламентарий.
По его мнению, если действия коллекторов близки к вымогательству и разбойному нападению, они должны наказываться по закону. Депутат подчеркнул, что в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность, — так называемых черных коллекторов.
Вопрос неправомерных действий коллекторов в этом году стал одной из тем, поднятых в послании президента Федеральному собранию. До 1 мая о мерах по борьбе с неправомерными действиями со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов должны были отчитаться Банк России, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст.
Однако на законодательном уровне этот вопрос пока не поднимался, хотя тема деятельности коллекторов не раз обсуждалась в Госдуме. В июле парламент принял закон о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ, в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вводящих прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги ЖКХ.
В настоящее время уголовного наказания за превышение коллекторами полномочий не существует. Как отмечают юристы, нарушителей могут привлечь по другим статьям УК. Например, по ст. 163 «Вымогательство», в случае если человек, у которого просят деньги, должником не является, по ст. 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда» или ст. 116 «Побои».
— Должен признать, что проблема существует и она очень серьезная. Я тоже в свое время занимался внесением поправок в законодательство. Действительно, для коллекторов сегодня есть только административная ответственность. Хотя в УК содержатся нормы, по которым они тоже могут быть привлечены, но они от противоправных действий не останавливают, — заявил «Известиям» глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена.
По его словам, если в Уголовном кодексе появится отдельная статья, не исключено, что это заставит недобросовестных коллекторов задуматься. При этом адвокат считает, что инициатива Госдумы должна пройти широкое экспертное обсуждение, чтобы стать действительно эффективной и работающей.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев назвал тему суперактуальной, так как у большинства россиян сегодня есть кредиты и многие не в состоянии вернуть их. Он уверен, что введение уголовной ответственности за недопустимые методы «выбивания» денег — вполне логичная мера для «черных коллекторов».
Фото из открытых источников
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