Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
20 ноября 2019 20:27
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Ранее Путин на инвестфоруме "Россия зовет!" заявил, что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.
"Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы", — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского лидера.
По его словам, у союзных республик возникло "свое государственное понимание и с этим надо было считаться". Однако это не всегда учитывалось, констатировал политик.
"Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти", — добавил бывший советский лидер.
Он полагает, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.
"Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела", — заключил Михаил Горбачев.
Ранее в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" политик высказал убежденность в том, что целостность СССР можно было сохранить, а новый Союз отвечал бы интересам всех республик. Он отмечает, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.
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