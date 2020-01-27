Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности

48

"По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человека. Среди них основная часть - это семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%", - сказала Голикова на заседании бюро высшего совета "Единой России".Она также напомнила, что в связи с этим было предложено введение выплаты на детей от трех до семи лет.Фото: соцсети