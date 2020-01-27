Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
27 января 2020 22:03
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"По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 миллиона человека. Среди них основная часть - это семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%", - сказала Голикова на заседании бюро высшего совета "Единой России".
Она также напомнила, что в связи с этим было предложено введение выплаты на детей от трех до семи лет.
Фото: соцсети
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Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности по итогам 2018 года, из них 70-80% - семьи с детьми. Политика региона
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