Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы
13 мая 2020 21:30
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Об этом ТАСС сообщили в департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.
"Меморандум подписан", - сказали в департаменте.
Ранее Бездудный сообщил ТАСС, что обсудит с Цыбульским возможную интеграцию регионов.
Ненецкий автономный округ - самостоятельный субъект России, но, согласно Уставу Архангельской области, он входит в состав Архангельской области. 2 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора области Игоря Орлова и назначил врио Цыбульского, который ранее возглавлял НАО. Врио главы НАО назначили Юрия Бездудного.
Фото: Департамент пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области
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