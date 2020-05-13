Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы

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Об этом ТАСС сообщили в департаменте пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области."Меморандум подписан", - сказали в департаменте.Ранее Бездудный сообщил ТАСС, что обсудит с Цыбульским возможную интеграцию регионов.Ненецкий автономный округ - самостоятельный субъект России, но, согласно Уставу Архангельской области, он входит в состав Архангельской области. 2 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора области Игоря Орлова и назначил врио Цыбульского, который ранее возглавлял НАО. Врио главы НАО назначили Юрия Бездудного.Фото: Департамент пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области