Главу МВД Татарстана наказали из-за учений полиции с участием детей
24 декабря 2019 16:14
127
— Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить, — приводит ТАСС слова министра на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
В учениях полицейских в новотроицкой школе Тукаевского района 20 декабря были задействованы ученики девятого класса. Скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях.
В МВД Татарстана Лайф заверили, что школьники находились под контролем педагогов и ни один из них не пострадал.
Когда разразился скандал, уволилась начальница районного отдела Министерства образования республики, которая была ответственна за случившееся.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
24 декабря 2019 20:18
После большого хоровода вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой детям вручили сладкие новогодние подарки. Политика региона
50
24 декабря 2019 20:01
Вручая награду, губернатор отметил: Иван Николаевич Соловьев — опытный наставник, труженик, человек стратегических взглядов и настоящий государственник. Политика региона
58
24 декабря 2019 19:39
Участники сессии знакомились с новыми технологиями в сфере кадровой политики для реализации нацпроектов. Политика региона
84
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
673
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
668
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1037
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
451
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
598
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
378
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1151
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
807
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
744
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
453
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
702
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
805
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1059
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2193
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2701
Мероприятия