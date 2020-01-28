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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

28 января 2020 16:07
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Причиной тому стали заявление главы региона о журналистах и скандальное видео с сотрудником МЧС.
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России», передает РБК. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Игнатьев исключен из «Единой России» решением президиума генерального совета партии», — сказал он.

Ранее РБК сообщал, что исключить Игнатьева из партии рекомендовала партийная комиссия по этике.

В январе Михаил Игнатьев, возглавляющий регион с 2010 года, стал фигурантом двух публичных скандалов. Так, в середине января, на мероприятии, приуроченному Дню печати, глава Чувашии заявил, что некоторых журналистов, пишущих о регионе, надо «мочить, как в народе говорят». Позднее Игнатьев извинился за эти слова, отметив, что его неверно поняли, и что он всегда «корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи».

Спустя несколько дней Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».

Поведение Игнатьева и сотрудника МЧС, подпрыгнувшего за ключами, после этого критиковал глава МЧС Евгений Зиничев, а Турчак говорил, что действия главы Чувашии «за гранью понимания».

Источник РБК в «Единой России» сообщил, что партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из рядов объединения. Позднее рекомендацию комитета подтвердила пресс-служба партии. Пресс-секретарь чувашского губернатора Олег Сидоров, комментируя рекомендацию исключить Игнатьева, в разговоре с РБК заявил, что глава региона всегда действовал в интересах «Единой России». «За все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии «Единая Россия», соблюдая ее устав и способствуя ее развитию в Чувашии», — говорил Сидоров.

Утром 28 января источник, близкий к администрации президента, а также другой близкий к Кремлю собеседник сообщили РБК, что решение об отставке Игнатьева уже принято и он покинет свою должность. Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, уточнил один из источников РБК. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока указа об отставке главы Чувашии нет.



Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости/РБК


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Комментарии


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