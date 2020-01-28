Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
28 января 2020 16:07
120
«Игнатьев исключен из «Единой России» решением президиума генерального совета партии», — сказал он.
Ранее РБК сообщал, что исключить Игнатьева из партии рекомендовала партийная комиссия по этике.
В январе Михаил Игнатьев, возглавляющий регион с 2010 года, стал фигурантом двух публичных скандалов. Так, в середине января, на мероприятии, приуроченному Дню печати, глава Чувашии заявил, что некоторых журналистов, пишущих о регионе, надо «мочить, как в народе говорят». Позднее Игнатьев извинился за эти слова, отметив, что его неверно поняли, и что он всегда «корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи».
Спустя несколько дней Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».
Поведение Игнатьева и сотрудника МЧС, подпрыгнувшего за ключами, после этого критиковал глава МЧС Евгений Зиничев, а Турчак говорил, что действия главы Чувашии «за гранью понимания».
Источник РБК в «Единой России» сообщил, что партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из рядов объединения. Позднее рекомендацию комитета подтвердила пресс-служба партии. Пресс-секретарь чувашского губернатора Олег Сидоров, комментируя рекомендацию исключить Игнатьева, в разговоре с РБК заявил, что глава региона всегда действовал в интересах «Единой России». «За все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии «Единая Россия», соблюдая ее устав и способствуя ее развитию в Чувашии», — говорил Сидоров.
Утром 28 января источник, близкий к администрации президента, а также другой близкий к Кремлю собеседник сообщили РБК, что решение об отставке Игнатьева уже принято и он покинет свою должность. Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, уточнил один из источников РБК. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока указа об отставке главы Чувашии нет.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости/РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 января 2020 16:07
Причиной тому стали заявление главы региона о журналистах и скандальное видео с сотрудником МЧС. Политика региона
119
28 января 2020 12:33
Участники встречи обсудили реализацию Послания Президента Владимира Путина и роль партии в решении стоящих перед страной и регионами задач. Политика региона
154
27 января 2020 22:03
Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности по итогам 2018 года, из них 70-80% - семьи с детьми. Политика региона
327
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
846
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
802
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1267
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
384
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1995
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
729
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1632
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1352
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
928
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
945
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1402
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1488
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1755
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2872
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3410
Мероприятия