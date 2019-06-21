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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главой Сызранского района стала Виктория Кузнецова

21 июня 2019 22:38
87
Она исполняет обязанности главы района с декабря прошлого года.
Главой Сызранского районе стала Виктория Александровна Кузнецова. Такое решение приняло Собрание представителей района, рассмотрев решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на эту должность.

Виктория Кузнецова родилась в 1979 году в Сызрани. Имеет высшее образование по специальности "Финансы и кредит". Начинала карьеру с должности кладовщика в муниципальных предприятиях города. С 2002 года работала в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №3 по Самарской области, дослужившись до поста начальника отдела камеральных проверок №2.

В 2016 году Викторию Кузнецову назначили председателем Счетной палаты Сызранского района,а в январе 2017 года она перешла на работу в администрацию Сызранского района на должность руководителя финансового управления. С ноября 2018 года - первый заместитель главы района, а с декабря того же года исполняет обязанности главы района, передает vkonline.ru.  


Фото:   syzran-small.ru
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Комментарии



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Она исполняет обязанности главы района с декабря прошлого года.
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