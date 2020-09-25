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Глава региона принял участие в первом заседании самарской городской Думы седьмого созыва

25 сентября 2020 15:47
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Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные недочеты и исправить их.

В пятницу, 25 сентября, состоялось первое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва, на котором был определен персональный состав органа, избран председатель, сформированы профильные комитеты. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил новый состав депутатского корпуса и наметил с народными избранниками главные векторы предстоящей работы.

«Рассчитываю, что Дума городского округа Самара, как и районные Советы депутатов, приступит к конструктивной работе, объединяя людей разных политических взглядов, подходов к достижению целей, ради одной, самой главной задачи – процветания родного города и повышения уровня благосостояния его жителей. Во многом депутатский мандат – это аванс от жителей, который ещё предстоит оправдать и отработать, – подчеркнул Губернатор. – Эти стены знали разные этапы истории. Когда-то здесь формировались идеи, не принимаемые исполнительной властью. И, наоборот, исполнительная власть не слышала депутатов. Это ни к чему хорошему не приводило: мы с вами помним, в каком состоянии город был 10-15 лет назад, и во многом именно конфликтная ситуация, недопонимание, нежелание понять друг друга, приводило в тупик решение большого количества вопросов, которые ставили жители Самары перед местной властью – главой города, администрацией и народными избранниками. Я очень надеюсь, что этот опыт вы будете учитывать в своей работе, когда будете чувствовать, что эмоциональный градус споров, разногласий зашкаливает. Будете вспоминать о самом главном, о том, ради чего вы здесь, кто вас сюда направил, – это жители города Самара. Значит, в их интересах, в интересах городского округа Самара каждый из нас должен уметь находить компромиссные решения, которые, как правило, оказываются решениями оптимальными, наиболее взвешенными, учитывающими интересы различных политических сил, общественных объединений, бизнеса и промышленных предприятий, большинства жителей».

Напомним, что на выборах, прошедших 13 сентября, в Самаре были избраны 210 районных депутатов, из которых были сформированы 9 районных советов. Райсоветы, в свою очередь, выбрали представителей в городскую Думу – всего 37 человек. При этом 13 депутатов, делегированных райсоветами в гордуму VII созыва, работали в предыдущем созыве. Народные избранники нового созыва, как и их предшественники, оказали высокое доверие Алексею Дегтеву, переизбрав его председателем.

Обращаясь к депутатскому корпусу, Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные недочеты и исправить их.

«Сегодня у жителей Самары очень много вопросов к существующей модели устройства местного самоуправления. Не бывает идеальных моделей в системе управления ни в одной сфере, и здесь – тоже. Вашему созыву выпала важная задача: разобраться и досконально понять, в чем дело – в самой модели или все-таки в людях, которые работают депутатами в районных советах и городской Думе», – акцентировал внимание Глава региона.

Губернатор подчеркнул: депутаты обязаны знать в лицо каждого избирателя, проблемы каждой семьи, дома, чтобы, как поручал Президент страны Владимир Путин, сделать местную власть, самую близкую к людям, доступной для граждан.

«Давайте вместе попробуем это реализовать здесь, в Самаре, в которой есть замечательные традиции общественного самоуправления, которые, к сожалению, во многом утрачены, – подчеркнул Губернатор. – Территориально-общественное самоуправление когда-то было очень серьезным подспорьем развития города, потом произошли изменения. Были созданы общественные советы в большом количестве, в которые, зачастую, пришли люди «по разнарядке», не имеющие устремлений к общественной деятельности. И, может быть, в этом причина, из-за которой общественное самоуправление в городе не развивается сегодня, во всяком случае, такими темпами, как бы этого хотелось».

Губернатор отметил, что новому созыву предстоит проделать большую работу, объединить людей для развития областной столицы, укрепления ее социально-экономического потенциала.

«У нас для этого все есть: национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, дают уникальный шанс, которого не было у ваших предшественников. Шанс преобразить Самару, Самарскую область и Россию в целом. Мы должны понимать, что у нас есть уникальный шанс сейчас сделать большое, нужное людям дело — по строительству новых детсадов и школ, новых лечебных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры, благоустройству территорий, общественных пространств и дворов, где контроль депутатский никто не отменял, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Важно, чтобы в эту работу были вовлечены не только депутаты, но и жители города. Без этого у нас, к сожалению, шанс допустить ошибки возрастает. Одна голова – хорошо, а две – лучше. Не забывайте никогда это в своей работе». 

Пожелал успехов коллегам-депутатам и председатель Губернской Думы Геннадий Котельников. 

«Мы все знаем, каких огромных успехов регион добился под руководством Дмитрия Игоревича, и мы, органы представительной власти, понимаем, что только в союзе с исполнительной властью можно сделать многое для развития нашей Родины и ее жителей», — подчеркнул спикер областного парламента.

А Глава Самары Елена Лапушкина напомнила депутатам, что впереди большая работа — пора формировать новый бюджет города и готовиться к зиме. Так что приступить к активной работе парламентариям предстоит уже с сегодняшнего дня, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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