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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава региона Дмитрий Азаров проверил исполнение поручений, данных руководству Новокуйбышевска

6 сентября 2019 21:06
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В первую очередь Дмитрий Азаров приехал в Гимназию №1, чтобы оценить, насколько качественно укомплектован кабинет технологий в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Рабочую пятницу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжил одном из крупнейших промышленных центров региона – в Новокуйбышевске. Здесь глава региона пообщался с жителями, а также проверил, как исполнены поручения, которые он давал городской администрации в ходе визита в конце августа.

В первую очередь Дмитрий Азаров приехал в Гимназию №1, чтобы оценить, насколько качественно укомплектован кабинет технологий в рамках реализации нацпроекта «Образование» и как на его базе работает центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Благодаря нацпроекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в этом году по новым инновационным стандартам будет оборудовано 24 класса технологии в школах региона. Лучшее учебное заведение Новокуйбышевска стало первым модернизированным по нацпроекту. Здесь уже произошло обновление материально-технической базы: теперь кабинеты технологии первой Гимназии оснащены компьютерами, шлемами виртуальной реальности, оборудованием для занятий по робототехнике и 3D-моделированию, а также лазерным и фрезерным станками с числовым программным управлением и современным швейным оборудованием. С внедрением новых стандартов и методик обучения школьники перестанут делать на уроках «стулья и табуретки», а займутся технологиями будущего –робототехникой, моделированием, биотехнологиями. познакомятся с промышленным дизайном, нанотехнологиями, «умным домом» и «интернетом вещей».

Глава региона высоко оценил возможности гимназистов, а также оборудование, на котором создаются настоящие творческие шедевры юных новокуйбышевцев. «Полученные навыки будут вам полезны в будущем. Успешных занятий и настойчивости во овладении знаниями», – пожелал гимназистам губернатор.

Ещё одно поручение, данное Дмитрием Азаровым – запустить ко «второму дню города», – так новокуйбышевцы называют День нефтяника – новый троллейбус. Напомним, благодаря поддержке главы региона в городе восстанавливается экологичный вид транспорта. К середине октября в городе появится ещё 14 машин.

Дмитрий Азаров также поздравил с Днём нефтяника новокуйбышевцев, собравшихся в городском ДК: «Вашим трудом создаётся очень прочная экономическая база для развития нашего региона, – подчеркнул глава региона. – За прошлый год Самарская область стала вторым регионом в России по объёму нефтепереработки. Такой вклад заметен не только в регионе, в России, но и далеко за её пределами. Определяющую роль в этот успех внёс Новокуйбышевск – ваш талант, ваша ответственность, ваш напряженный труд. Искренне вас за это благодарю!».

Обращаясь к нефтяникам, глава региона поблагодарил их за активную гражданскую позицию: «Нам много уже удалось сделать: благодаря вашей активности в городе был сохранен троллейбус, мы позаботились о том, чтобы ремонтировалась улично-дорожная сеть на улицах, которые определили не чиновники администрации города, а городское сообщество. Мы оснащаем новым оборудованием школы, детские сады, мы обязательно завершим капитальный ремонт в школе, которая уже много лет фактически выведена из эксплуатации, в следующем году, мы многое сделаем сообща, и только сообща, – сказал Дмитрий Азаров. – Городское сообщество, крупнейшие трудовые коллективы города вправе и должны определять будущее развитие Новокуйбышевска, ставить задачи городской власти, а мы всегда на такую активность откликнемся, ее поддержим», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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