Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо

Владимир Караник призвал протестующих к диалогу и ответил на главные претензии, прозвучавшие в адрес его ведомства. По его мнению, граждане заменили «нормальное человеческое общение ядовитыми постами в социальных сетях», передает РБК.
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом «Мы готовы к диалогу». Послание было отправлено в редакцию издания Tut.by, которое его опубликовало
.
Министр обратился к активистам после того, как накануне поговорил с ними вживую у здания Министерства здравоохранения.
Караник посетовал, что разговора на улице не получилось. «К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где, собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве», — написал он.
По его словам, во время силового подавления протестов ни одна машина скорой помощи министерства не использовалась силовиками. «Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме», — заявил министр. Ранее о том, что на машинах скорой помощи во время протестов в Минске и других городах передвигались сотрудники ОМОН, написали
несколько белорусских Telegram-каналов.
Кроме того, он пояснил, что 9 августа в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурили врачи скорой помощи. В местах временного содержания, отметил министр, работают не сотрудники Минздрава, а медицинские работники пенитенциарной системы.
Еще один вопрос касался передачи правоохранительным органам данных о людях, которые обратились с травмами. Караник объяснил, что таков порядок. «Вы сами знаете, что, осматривая пациента, врач не может определить обстоятельства и причины травм, было ли это падение, внешнее воздействие при задержании или последующее неоправданное применение силы», — написал глава Минздрава.
Он осудил призывы «ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена как по времени, так и по объему и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах». В Белоруссии накопилась очередь ожидающих плановых операций, поскольку работа хирургических отделений была ограничена из-за эпидемии COVID-19, отметил он. «То есть мы рискуем сотнями и тысячами человеческих жизней! У меня нет слов, чтобы дать четкое определение таким призывам», — подчеркнул министр.
Он также призвал перестать оскорблять друг друга и заниматься своей гражданской позицией в свободное от работы время.
Акция протеста медицинских работников прошла у здания министерства 17 августа. Протестующие требовали допустить врачей к задержанным в центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания. Они встретили Караника возгласами «В отставку!». Министр ответил, что требование неактуально, так как в отставке находится все правительство. Он сообщил протестующим, что медиков допускают к задержанным. По его словам, в больницах находятся 158 человек. Он сообщил также, что в ходе акций протеста погибли два человека, один из них в столице.
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости / РБК
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