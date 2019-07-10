Глава Минэкономразвития поедет из Москвы в Тольятти на Lada Xray
10 июля 2019 16:43
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"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный – подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7", – написал Орешкин.
Выехать Орешкин намерен в пятницу 12 июля, а добраться к месту назначения он должен 15 числа. По пути министр намерен сделать остановки в Нижнем Новгороде и Казани.
Какую именно версию хэтчбека Lada Xray выбрал для поездки Орешкин, не сообщается. РБК напоминает, что эта модель оснащается 1,6-литровым 106-сильным двигателем, либо мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы. Существует также cross-версия Lada Xray с увеличенным до 215 мм дорожным просветом.
Напомним, в 2010 году Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, отправился из Хабаровска в Читу на желтой Lada Kalina Sport. Его сопровождал кортеж из джипов, а также две запасные "Калины".
Фото: АвтоВАЗ/РБК
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