Глава МИД Украины предрёк родине участь разделённого Кипра
14 октября 2019 09:26
127
Он считает безрезультатными пять лет минских переговоров. По мнению дипломата, Украине следует искать другой процесс, "если на это готовы западные партнёры".
— Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть, "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но всё равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы и большинство нашего народа выбрали для себя, — сказал Пристайко в интервью "Радио Свобода".
Напомним, что в 1974 году в результате Кипрского конфликта остров разделился на две части: южную, контролируемую греко-киприотами, и северную, контролируемую Турцией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против силового урегулирования ситуации в Донбассе и сказал, что в этом отношении у него "есть план "Б". Он также отметил, что пока не планирует проводить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, однако понимает, что это нужно сделать для разрешения конфликта в Донбассе.
Киев обвиняет Россию в агрессии, отказываясь признавать тот факт, что раскол страны стал результатом государственного переворота в 2014 году. Тогда к власти пришли люди, которые сразу выступили против русского языка в стране и оказались неспособны дать отпор расцвету националистических движений.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 октября 2019 09:36
"Уже третий год конкурс помогает выявлять талантливых управленцев в промышленности, экономике, культуре,соцсфере, госуправлении." Политика региона
125
14 октября 2019 09:26
Вадим Пристайко заявил о необходимости определить "приемлемый путь развития" государства. Политика региона
126
13 октября 2019 22:35
Сотрудники Кремля время от времени сообщают главе государства о публикациях в микроблоге хозяина Белого дома. Политика региона
252
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
393
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
463
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
732
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
0
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
346
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
654
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
510
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
428
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
721
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
958
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1516
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1077
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1326
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1520
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
963
Мероприятия