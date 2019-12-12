Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
12 декабря 2019 18:51
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Он уточнил, что Левченко подал в отставку по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Игоря Кобзева, с которым уже провел рабочую встречу.
Сергей Левченко стал губернатором Иркутской области в 2015 году. Тогда он баллотировался от КПРФ и выиграл во втором туре с перевесом в 15 процентов голосов у действующего главы региона, кандидата от "Единой России" Сергея Ерощенко. Полномочия Левченко истекают в следующем году.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Стихия затронула девять муниципальных образований, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. Пострадали от наводнения 45 тысяч человек.
Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. На приобретение жилья и капремонт из федерального бюджета в регион направили 14 миллиардов рублей.
Тем не менее СМИ неоднократно сообщали о том, что местные жители испытывают серьезные трудности: они до сих пор не получили ни новое жилье, ни первоначальные выплаты в десять тысяч рублей. Ход восстановительных работ взял на контроль Владимир Путин, трижды приезжавший в регион. Он не раз высказывал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка и темпами восстановления, критиковал чиновников, в частности за плохую организацию процесса распределения гуманитарной помощи, выплат пострадавшим, возведения жилья и инфраструктуры.
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