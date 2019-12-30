Глава Ингушетии поздравил с Новым годом девочку, избитую тетей в июле
30 декабря 2019 23:29
80
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. В среду ее выписали из клиники. В четверг она вместе с матерью вернулась в Ингушетию, где им на год сняли двухкомнатную квартиру в Магасе.
"Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи. История на этом не окончена, предстоит еще много работы. Мы сделаем все, чтобы девочка получила необходимую заботу, которую заслужила", – приводит пресс-служба слова Калиматова.
Отмечается, что двух братьев девочки уже определили в школу, а ей самой еще предстоит установить протез на правой руке.
"Глава республики пожелал ребенку скорейшего выздоровления и успешного прохождения предстоящей реабилитации, а маме девочки – терпения. Он также оказал семье материальную помощь и вручил новогодние подарки", - уточняет пресс-служба.
В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, детский омбудсмен Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
30 декабря 2019 23:56
Российские дипломаты в Варшаве задались вопросом о том, насколько хорошо знает историю посол США. Политика региона
43
30 декабря 2019 23:43
По словам Нилова, этично будет уравнять депутатские зарплаты со средней по стране, что станет «очень хорошим подарком к Новому году» для россиян. Политика региона
72
30 декабря 2019 23:29
Он также оказал семье материальную помощь и вручил новогодние подарки. Политика региона
64
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
703
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
697
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1071
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
690
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
787
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
426
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1271
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
951
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
869
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
506
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
908
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
929
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1184
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2293
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2805
Мероприятия