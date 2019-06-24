Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил об отставке

55

— Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики, — заявил Евкуров.Юнус-Бек Евкуров занимает пост главы Ингушетии с 31 октября 2008 года. 9 сентября 2018 года его переизбрали на эту должность сроком ещё на пять лет.Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС