Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил об отставке
24 июня 2019 23:25
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— Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики, — заявил Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров занимает пост главы Ингушетии с 31 октября 2008 года. 9 сентября 2018 года его переизбрали на эту должность сроком ещё на пять лет.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
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