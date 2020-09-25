Глава Евросовета потребовал на ГА ООН независимого расследования по Навальному

90

Глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал в ООН независимого расследования по делу Алексея Навального, который, по утверждению властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества, передает ТАСС. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Борьба с безнаказанностью также подразумевает проведение независимого и достойного доверия расследования в случае, когда на жизнь лидера российской оппозиции было совершено покушение с использованием химического оружия", - заявил он.

Глава Евросовета также заявил, что ЕС "стоит с народами" Белоруссии и Венесуэлы, которые "должны быть свободны".