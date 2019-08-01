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Новости /  Политика /  Политика региона  

Финляндия ужесточит для россиян требования для получения Шенгена

1 августа 2019 16:58
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Причина по которой ужесточаются правила подачи документов на визу, не уточняется.
С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у граждан России все подтверждающие документы о поездке при подаче заявлений на шенгенскую визу, как этого требует визовая политика Евросоюза, передает life.ru.

— С 1 сентября 2019 года Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы, — сообщается на официальном сайте МИД республики.

Сейчас, чтобы оформить финскую визу, требуются заполненная анкета, загранпаспорт, квитанция об оплате визового сбора, цветная фотография, копия внутреннего паспорта, страховой полис и согласие на обработку персональных данных.

Теперь с россиян будут требовать документы, подтверждающие маршрут поездки, проездные билеты и информацию о финансах. До сих пор эти сведения Финляндия запрашивала только в исключительных случаях. 
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Комментарии



Политика региона
1 августа 2019  16:58
Причина по которой ужесточаются правила подачи документов на визу, не уточняется.
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