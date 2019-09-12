Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода
12 сентября 2019 20:45
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— Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в заявлении.
Ограничительные меры подразумевают заморозку активов и ограничение на поездки по территории стран ЕС.
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