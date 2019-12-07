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Новости /  Политика /  Политика региона  

Эрдогана пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

7 декабря 2019 15:08
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Москва ждет его решения.
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану передано приглашение на празднование 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны 9 мая 2020 года, Москва ждет его решения, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в субботу.

"Приглашение на имя президента Турции передано. Ждем решения", - сказала собеседница агентства.

Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и вступила в антигитлеровскую коалицию лишь в феврале 1945 года, когда объявила войну Германии. Однако в боевых действиях турецкая армия участия не принимала. 
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Комментарии


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