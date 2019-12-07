Эрдогана пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы
7 декабря 2019 15:08
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"Приглашение на имя президента Турции передано. Ждем решения", - сказала собеседница агентства.
Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и вступила в антигитлеровскую коалицию лишь в феврале 1945 года, когда объявила войну Германии. Однако в боевых действиях турецкая армия участия не принимала.
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