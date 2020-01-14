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Новости /  Политика /  Политика региона  

Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

14 января 2020 18:30
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Он отметил, что у Турции и Ливии глубокие исторические и социальные связи, поэтому Анкара будет и дальше отстаивать интересы ливийцев.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями Правительства национального согласия Ливии, передает РБК. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters.

«Если атаки Хафтара против народа и законного правительства Ливии продолжатся, мы не станем воздерживаться от того, чтобы преподать ему урок», — заявил Эрдоган во время выступления в парламенте.

Он отметил, что у Турции и Ливии глубокие исторические и социальные связи, поэтому Анкара будет и дальше отстаивать интересы ливийцев.

Хафтар прибыл в Москву 13 января, чтобы провести переговоры с премьером Правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем. Последний ратифицировал документ, который регламентирует режим прекращения огня в стране. Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы ознакомиться с условиями документа. Позже стало известно, что он покинул Москву, так и не поставив свою подпись под соглашением о прекращении огня.

СМИ сообщали, что Хафтар не стал подписывать документ из-за того, что он не удовлетворяет ряд требований Ливийской национальной армии.


Халифа Хафтар (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС/РБК)




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Комментарии


Политика региона
14 января 2020  18:30
Он отметил, что у Турции и Ливии глубокие исторические и социальные связи, поэтому Анкара будет и дальше отстаивать интересы ливийцев.
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Он отметил, что у Турции и Ливии глубокие исторические и социальные связи, поэтому Анкара будет и дальше отстаивать интересы ливийцев.  Политика региона
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14 января 2020  17:19
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