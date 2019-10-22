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Новости /  Политика /  Политика региона  

Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии

22 октября 2019 21:29
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Во время встречи в Сочи лидеры России и Турции обсуждали операцию в Сирии. По словам российского президента, им удалось достичь судьбоносных решений.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным объяснил задачи военной операции на северо-востоке Сирии, передает корреспондент РБК.

«Господин Эрдоган дал подробное разъяснение целей и задач операции <...> Мы не раз замечали, что с пониманием относимся к шагам Турции», — заявил президент России пресс-конференции.

«Затронули все, что связано с операцией «Источник мира». Основная задача — ликвидация РПК и YPG (Рабочая парития Курдистана и Отряды народной самообороны. — РБК) и обеспечение возвращения сирийских беженцев», — сообщил по итогам переговоров Эрдоган.

Российский лидер отметил, что встреча в Сочи позволила выйти на «судьбоносные решения» о разрядке Сирии. «Удалось выйти на решения, которые будут озвучены министрами иностранных дел. Они будут важными, если не судьбоносными», — уточнил Путин.

По его словам, Россия разделяет беспокойство Турции в связи с усилением в Сирии терроризма и этноконфессиональных противоречий, которые «искусственно подогревались со стороны». «Считаем необходимым помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев», — резюмировал российский лидер.

«Мы подписались под конкретным соглашением. Благодаря этому документу на сирийской территории мы не позволим создать сепаратистские образования. Начиная с завтрашнего дня будем осуществлять наш проект. На протяжении 150 часов они (курдские вооруженные формирования. — РБК) будут отодвинуты на 30 км», — заявил президент Турции.


Фото:    Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС


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Комментарии



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