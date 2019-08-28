Эрдоган — Путину о новейшем истребителе Су-57: А его можно купить?
28 августа 2019 20:57
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— А он уже летает? — спросил Эрдоган.
— Летает, — ответил Путин.
— А его можно купить? — спросил глава Турции.
— Можете купить, — ответил лидер России и засмеялся.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что купить Су-57 можно «чуть попозже», передает kommersant.ru. «О покупках говорить пока рано, было ознакомление»,— сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2019 (цитата по «Интерфаксу»).
Фото: ТАСС
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