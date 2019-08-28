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Новости /  Политика /  Политика региона  

Эрдоган — Путину о новейшем истребителе Су-57: А его можно купить?

28 августа 2019 20:57
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Президент Турции Реджеп Эрдоган поинтересовался у лидера РФ Владимира Путина, можно ли приобрести новейший российский истребитель Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Президент Турции Реджеп Эрдоган поинтересовался у лидера РФ Владимира Путина, можно ли приобрести новейший российский истребитель Су-57 на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, передает life.ru.

— А он уже летает? — спросил Эрдоган.

— Летает, — ответил Путин.

— А его можно купить? — спросил глава Турции.

— Можете купить, — ответил лидер России и засмеялся.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров добавил, что купить Су-57 можно «чуть попозже», передает kommersant.ru. «О покупках говорить пока рано, было ознакомление»,— сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2019 (цитата по «Интерфаксу»).



Фото:  ТАСС
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Комментарии



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Эрдоган — Путину о новейшем истребителе Су-57: А его можно купить?
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