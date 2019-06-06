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Елена Лапушкина отчиталась о работе Администрации Самары за 2018 год на заседании гордумы

6 июня 2019 16:45
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Елена Лапушкина рассказала об итогах работы городских властей в сфере социально-экономического развития, ЖКХ, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, благоустройства, экологии и др.
В четверг, 6 июня, прошло 61-е заседание самарской городской Думы, на котором с отчетом о работе Администрации Самары в 2018 году выступила глава города Елена Лапушкина. В заседании приняли участие председатель гордумы Алексей Дегтев, главы районных администраций, депутатский корпус, представители Администрации Самары.

В своем докладе Елена Лапушкина рассказала об итогах работы городских властей в сфере социально-экономического развития, ЖКХ, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, благоустройства, экологии, затронула тему развития транспортной отрасли и жилищного строительства.

Глава Самары подчеркнула, что 2018 году удалось решить важную задачу - успешное проведение Чемпионата мира по футболу. Город посетили свыше 500 тысяч гостей и болельщиков из 140 стран.

Оценивая социально-экономическое развитие Самары за 2018 год, Елена Лапушкина отметила, что после нескольких лет падения удалось наладить рост промышленного производства, объемов введенного жилья и повышение потребительской активности населения.

Продолжает расти среднемесячная заработная плата работников. В 2018 году ее размер увеличился на 9,3% (самый высокий темп роста за последние годы) и достиг в среднем 43 тысяч рублей. Достигнуты целевые значения по росту уровня средней заработной платы работников учреждений образования и культуры, установленные майскими Указами Президента России Владимира Путина.

Стабильной остается ситуация на рынке труда. Уровень официальной безработицы в Самаре составил 0,53% и оставался одним из самых низких среди муниципальных образований региона.

Большое внимание в городе уделяется социальному развитию и благополучию горожан. В 2018 году в Самаре открыто два новых детских сада: в Крутых Ключах на 350 мест и в Волгаре на 230 мест. Кроме того, был открыт второй корпус детского сада №231 в Волгаре на 240 мест и второй корпус детского сада №362 в Новой Самаре на 140 мест. В целом в 2018 году было открыто дополнительно 988 мест в детских садах, в то время как в 2017 году эта цифра составляла лишь 21 место.

«В 2019 году планируется продолжить работу в заданном темпе и ввести еще более тысячи мест в дошкольных учреждениях за счет строительства новых садиков и реконструкции и капитального ремонта зданий бывших детских садов, возвращенных в систему дошкольного образования», - отметила Елена Лапушкина.

Кроме того, в 2018 году 153 молодые семьи получили социальные выплаты на покупку жилья. Приобретены и переданы в собственность города 185 жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Результативной была и проделанная в 2018 году работа в рамках муниципальных и федеральных программ. Так, по программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнен ремонт городской улично-дорожной сети на общей площади более миллиона квадратных метров.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре в прошлом году были благоустроены и заметно преобразились Струковский сад и четвертая очередь набережной, в обновленном облике предстали три сквера, 22 общественные территории и 61 двор. Кроме того, в городе действует муниципальная программа «Цветущий город», благодаря которой Самара украшена многочисленными цветущими композициями.

«Одним из приоритетных направлений работы Администрации является решение экологических вопросов. Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, которая прямо или косвенно затрагивает интересы каждого жителя нашего города», - обратила внимание Глава Самары Елена Лапушкина.

В 2018 году были очищены водоохранные зоны и организован централизованный сбор и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения на площади 627 тысяч квадратных метров, вывезено более 18 тысяч кубометров отходов. Была проведена очистка водоохранных зон левого берега реки Волги и рек Самары и Татьянки, а также экологическая реабилитация шести водных объектов и обработка акваторий 14 водоемов, находящихся в парках и скверах Самары, прилегающих к стадиону «Самара Арена».

Председатель городской Думы Алексей Дегтев поблагодарил Елену Лапушкину за предоставленный отчет и профессионализм в исполнении обязанностей Главы города: «Елена Владимировна, от всего депутатского корпуса выражаю признательность за Ваше личное участие в жизни Самары, за готовность работать зачастую в круглосуточном режиме и за Вашу инициативность. В докладе были определены и болевые точки, и точки роста. Городской Думой налажено стабильное взаимодействие с Администрацией города, созданы рабочие группы по решению актуальных вопросов. Уверен, такая работа обязательно увенчается успехом и послужит на благо самарцев», передает пресс-служба горадминистрации. 
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Елена Лапушкина отчиталась о работе Администрации Самары за 2018 год на заседании гордумы
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