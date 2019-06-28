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Новости /  Политика /  Политика региона  

Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в коммерческом транспорте

28 июня 2019 14:48
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В связи с очередным повышением тарифов в маршрутных такси, чувствительным для горожан, в Администрацию города поступает большое количество обращений.
В связи с очередным повышением тарифов в маршрутных такси, чувствительным для горожан, в Администрацию города поступает большое количество обращений. В соответствии с действующим законодательством стоимость проезда в коммерческом транспорте определяется перевозчиками самостоятельно, без согласования с органами местного самоуправления. Однако, безусловно, любое повышение цен должно быть обоснованным.

Именно поэтому глава города Елена Лапушкина обратилась в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру с просьбой проверить законность и обоснованность повышения стоимости проезда в коммерческом транспорте.

Вместе с тем, необходимо отметить, что действующая маршрутная сеть городского округа Самара сформирована таким образом, чтобы обеспечить возможность перемещения по городу на льготных автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах и в метро. Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте не повышается!

Стоимость проезда в льготном муниципальном транспорте составляет 28 рублей. Эта цена не превышает стоимость проезда в других крупных городах, например, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург.

На муниципальном транспорте действует широкий спектр льготных тарифов, рассчитанных на широкую аудиторию: школьники, студенты, пенсионеры, а также прочие льготные категории – обладатели социальных карт жителя Самарской области.

Так, стоимость разовой поездки школьника и студента составляет 14 рублей 60 копеек. Безлимитная карта на месяц для школьника на все виды транспорта стоит 560 рублей, для студента – 730 рублей. Для всех пассажиров есть безлимитная карта на месяц стоимостью 1800 рублей.

Стоимость льготного проезда в Самаре остается одной из самых низких среди мегаполисов Российской Федерации. В частности, в Нижнем Новгороде безлимитная карта не месяц на все виды транспорта стоит 2300 рублей, в Екатеринбурге – 2380 рублей, в Казани – 2500 рублей, в Самаре – 1800 рублей.

Безлимитная карта на месяц на все виды транспорта для студентов в Нижнем Новгороде стоит 1150 рублей, (в Самаре 730 рублей), для школьников – 920 рублей, (в Самаре – 560 рублей), социальный билет на 1 месяц – 700 рублей (в Самаре – 270 рублей).

В свою очередь, разовая поездка для школьника в Екатеринбурге стоит 23 рубля 50 копеек, в Самаре – 14 рублей 60 копеек. Для студента в Екатеринбурге 24 рубля 50 копеек, в Самаре – 14 рублей 60 копеек, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



Политика региона
28 июня 2019  14:48
В связи с очередным повышением тарифов в маршрутных такси, чувствительным для горожан, в Администрацию города поступает большое количество обращений.
Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в коммерческом транспорте
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