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Новости /  Политика /  Политика региона  

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США на мировой арене

6 октября 2019 21:04
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Процесс потери лидерства США начался еще при Бараке Обаме, а действия Путина на Украине, в Сирии и Венесуэле привели его к победе на пути возрождения России как глобальной державы, считает она.
Москва и Вашингтон меняются позициями на мировой арене: Россия делает большие шаги к глобальному лидерству, а США движутся в противоположном направлении, передает РБК. Такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио в колонке для Project Syndicate — портала, публикующего мнения и аналитику по международным вопросам.

По словам бывшего министра, после присоединения Крыма к России и начала военной операции в Сирии мировая общественность негативно воспринимала происходящее и сравнивала Москву с деструктивным фактором мировой политики. Растущее участие России в происходящих в Африке и в Венесуэле процессах во многом рассматривались аналогично.

Однако сейчас Россия считается «подлинным посредником между мировыми силами», отмечает она.

«На Украине принятие Зеленским так называемой формулы Штайнмайера представляет собой важный шаг к нормализации российского присутствия в стране и ее связей с Европой и США. Таким образом, это была значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу», — пишет Паласио. Кроме того, ООН в сентябре сформировал комитет, который займется подготовкой новой сирийской Конституции, — с такой идеей Москва выступила еще в 2018 году, отмечает она.

Экс-глава испанского МИДа считает, что смена положения России на мировой арене произошла отчасти из-за действий Вашингтона. По ее мнению, процесс потери лидерства США начался еще при президенте Бараке Обаме. Она отметила, что большая часть мира по-прежнему считает США главной мировой силой, однако это по большому счету происходит по привычке, так как США в последние годы не показывают готовности лидировать.

«Действительно, судя по тому, что США отказались от крупных глобальных инициатив, таких как ядерное соглашение с Ираном и Парижское соглашение по климату, у США, похоже, имеется небольшой импульс действий», — считает Паласио. Она добавила, что эта тенденция, вероятнее всего, ускорится в связи с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.


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Комментарии



Политика региона
6 октября 2019  21:04
Процесс потери лидерства США начался еще при Бараке Обаме, а действия Путина на Украине, в Сирии и Венесуэле привели его к победе на пути возрождения России как глобальной державы, считает она.
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США на мировой арене
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