«Единая Россия» выступила в защиту ведущих цифровых вузов страны

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По инициативе депутатов фракции «Единой России» этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое прошло 7 декабря.

«По итогам заседания направлено обращение в адрес курирующего вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева», — рассказал ER.RU председатель комитета, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Ранее стало известно, что Россвязь хочет преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики. Таким образом, по мнению депутатов, региональные вузы фактически потеряют свою самостоятельность — в дипломах выпускников будет указано, что они учились в филиалах столичного университета.

«Формально это объясняется оптимизацией отраслевых вузов и их концентрацией. Но фактически, как мы предполагаем, речь идет о желании руководства Россвязи создать такой гипервуз под себя и в дальнейшем возглавить», — отметил Александр Хинштейн.

Инициатива агентства встретила резкое сопротивление научного сообщества в регионах. Преподаватели и студенты СПбГУТ опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что «более 13 тысяч студентов вуза готовы сказать «нет» такой оптимизации», в связи с утратой самостоятельности «прервется историческая нить, связывающая многие поколения «бончевцев», создающая крепость профессионального сообщества связистов, сегодняшних студентов и выпускников». Вузу в этом году исполнилось 90 лет.

Негативно по этому поводу также высказались Советы ректоров вузов Самарской и Новосибирской областей. Студенты ПГУТИ опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что в случае превращения университета в филиал «это будет уже не наш вуз».

«Мы поступали в ПГУТИ, и хотим учиться, а также завершить обучение и гордиться этим именно в ПГУТИ!», — говорится в письме.

После того, как ситуацию предали огласке, она вышла на федеральный уровень. В защиту вузов выступили депутаты «Единой России» в Госдуме Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев.

«Комитет рассмотрел ситуацию, внимательно обсудил. Реализация этого плана [оптимизации] приведет к утрате имеющегося образовательного потенциала. Фактической ликвидации самостоятельных вузов, каждый из которых является крупнейшим мержрегиональным научно-образовательным центром. Все эти вузы высокоэффективны, выпускники имеют большую востребованность на рынке труда — 80-90% из них сразу же устраиваются по специальности», — пояснил Александр Хинштейн ER.RU.

Лишение вузов самостоятельности приведет к резкому сокращению научно-образовательной деятельности, поскольку придется «урезать» диссертационные советы и закрывать научные журналы, отметил председатель профильного комитета. Кроме того, став филиалами, вузы лишатся права заключать контракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы со сторонними организациями, а заключённые ранее договоры они вынуждены расторгнуть. Сократятся и контрольные цифры приёма (КЦП), то есть, бюджетные места в филиалах, так как для столичных и региональных вузов действуют разные нормативы. Также это приведет к закрытию самостоятельной аспирантуры, и вузы не смогут вести инновационные разработки совместно со своими регионами в рамках научно-образовательных центров (НОЦ). Отметим, что самарский ПГУТИ, к примеру, преобразовали в межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего», получивший в начале декабря статус мирового уровня. Он вошел в пятерку лучших в правительственном конкурсе и получит грант на развитие. Свои разноплановые центры есть в новосибирском и санкт-петербургском вузах.

«Превращение вузов в филиалы — это, в первую очередь, сокращение профессорско-преподавательского состава и студентов. При этом численность их сегодня высока — в СПбГУТ учатся свыше 13 тысяч человек, в ПГУТИ и СибГУТИ — более 6,5 тысяч. Каждый из вузов имеет многолетнюю историю. Комитет обращается к курирующему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву с убедительной просьбой прекратить дальнейшую проработку вопроса реорганизации отраслевых вузов, признав ее нецелесообразной и несостоятельной», — сказал Александр Хинштейн.

Он отметил, что «Единая Россия», профильный комитет Госдумы считают недопустимыми такие подходы, когда столь значимые решения, которые затрагивают интересы всей отрасли, судьбы тысяч людей, рассматриваются «келейно, без подключения общественности, профессионального обсуждения, втайне от парламента».

«По нашему мнению, руководство упраздненной Россвязи пытается, что называется, запрыгнуть в последний вагон, воспользоваться переходным этапом. Действия Россвязи впрямую противоречат проводимой в стране государственной политике и поставленной Президентом задаче об определении цифровой трансформации в качестве национальной идеи развития до 2030 года. Мы убеждены, что в условиях всестороннего развития цифровых и информационных технологий профильные вузы нужно не сокращать, а напротив — увеличивать их число и объемы подготовки кадров, необходимых для отрасли», — резюмировал Александр Хинштейн, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"