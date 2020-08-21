«Единая Россия» разработает механизмы защиты прав граждан при индивидуальном жилищном строительстве

Я нашел ошибку
Главные новости:
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту теплотрасс.
В Самаре ограничат движение транспорта по улицам Запорожской и Советской Армии
Телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Хонда», он был госпитализирован.
В Самаре на перекрестке столкнулись «Лада Гранта» и «Хонда»
Пострадала 8-летняя девочка, ей было назначено амбулаторное лечение.
В Ставропольском районе, молодой человек за рулем «Шевроле», нарушив ПДД, столкнулся с «ВАЗ 11183»
В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают недостаточным
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
В результате реализации этого проекта вуз наладит научно-исследовательское сотрудничество между учеными НИУ ВШЭ и нейрофизиологами СамГМУ.
НИУ ВШЭ и СамГМУ будут совместно исследовать мозг
Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России.
Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии
Всего в регионе зафиксировано 7794 случая коронавируса. Выздоровели больше 70% пациентов - 6019 человека.
21 августа в регионе подтверждено 44 случая коронавирусной инфекции
По ее словам, медики диагностировали у Прико, которого мучили боль в груди и кашель, онкологическое заболевание.
"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.73
0.3
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Единая Россия» разработает механизмы защиты прав граждан при индивидуальном жилищном строительстве

21 августа 2020 13:25
160
И займется тем, чтобы сделать уже существующие программы на рынке жилья доступнее для жителей регионов.
Несмотря на то, что проблемы доступности жилья в России постепенно решаются, существуют вопросы, которые сейчас не отрегулированы вообще, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Это приводит к ситуациям, когда рынок перестает отвечать запросам людей. Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло на площадке партии.

В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль «Единой России» в проведении жилищной реформы — за три года был принят ряд федеральных законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Он сработал и во время пандемии — когда строительная отрасль, как и другие сегменты экономики, оказалась под ударом, количество проблемных объектов не увеличилось.

При этом остаются неотрегулированными ряд вопросов – в том числе, сфера индивидуального жилищного строительства. Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует — согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект.

«Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии «Единая Россия». Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», — заявил Дмитрий Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.

«Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом, увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.

«Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания», — сказал Председатель партии.

Жилье станет доступнее для людей при наличии дополнительных мер господдержки. Одной из них может стать льготная ипотека для жителей арктических территорий. Такая мера помогла бы во многом решить жилищный вопрос, который для жителей северных территорий является одним из ключевых. За основу может быть взят механизм, уже действующий на Дальнем Востоке, предлагают в «Единой России».

Но ту же ипотеку могут взять не все — поэтому в «Единой России» продумают меры поддержки для граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут себе его позволить. Один из предлагаемых механизмов – фонд социального арендного жилья, когда люди могут арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть порядка 714 тысяч малообеспеченных семей.

«Арендное жилье, на мой взгляд, может быть одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель - улучшение условий проживания 5 миллионов российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тысяч из них смогут заключить договора аренды квартир на срок не менее одного года», - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности. «Для того, чтобы встать в очередь на социальное жилье, нужно получить официальный статус малоимущего гражданина или малоимущей семьи. Документ, который подтверждает основания на пользования социальным жильем, называется «справка о нуждаемости». Оформить ее можно в МФЦ или органах местного самоуправления, существуют определенные критерии, которым нужно соответствовать», - напомнила региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».

«Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму – его сформулируют на основе предложений граждан, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия". 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
21 августа 2020  15:17
В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают недостаточным
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают недостаточным.  Политика региона
89
21 августа 2020  14:59
Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России.
Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии
Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России.  Политика региона
13
21 августа 2020  14:43
С 8:00 до 22:00.
Голосование на выборах местных депутатов будет проходить 13 сентября, а также досрочно - 11 и 12 сентября
С 8:00 до 22:00. Политика региона
107
Весь список
Выборы в Самарской области
4 августа 2020  12:48
Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования 2020 в Самарской области. Единый день голосования 2020 в Самарской области.
Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования в Самарской области
 На сегодняшний день зарегистрировано 2128 кандидатов, в 19 случаях комиссии приняли решения об отказе в регистрации.  Выборы в Самарской области
771
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
1022
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
911
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1033
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1102
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1006
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1411
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1911
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1258
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1204
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3815
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4325
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3775
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4753
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4864
Весь список
В центре внимания
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
523
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
528
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
20 августа 2020  14:04 
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
505
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
393
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
1013
Весь список
Акценты
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
460
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
519
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
527
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1759
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1704
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1911
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
638
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
2756
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2914
Весь список