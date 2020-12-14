«Единая Россия» провела первый Социальный онлайн-форум

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Форум открыл председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Медведев. Доступная, своевременная и качественная помощь больным, а также поддержка врачей, которые в круглосуточном режиме борются с инфекцией, — эти темы сегодня особенно беспокоят людей, подчеркнул он.

Дмитрий Медведев обозначил приоритеты работы волонтерских центров партии. В первую очередь, необходимо активно развивать автоволонтерство.

«Прежде всего речь идет о перевозке врачей, которые должны посетить как можно большее количество пациентов. А также — о доставке в медучреждения больных, которым не требуется использование машин скорой помощи», — отметил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что важно улучшать уже развернутую систему доставки питания медработникам и продолжать обеспечивать лекарствами тех, кто проходит лечение от коронавируса на дому.

Волонтеры из Иркутска, Новосибирска, Хабаровска, Краснодара, Чувашии и других регионов страны поделились своими наработками, представили лучшие практики и рассказали о проблемах, решение которых помогут сделать помощь людям более эффективной.

Самарскую область представил глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Азаров.

Он приветствовал участников Форума из Самарской областной клинической больницы имени Середавина.

«Здесь сегодня находится наш главный ковидный госпиталь, где трудится 1600 медработников, которые лечат более 1200 пациентов, в том числе со сложными формами заболевания коронавирусом», - отметил он.

«Сегодня в волонтёрской работе участвуют около 5 тысяч человек, из которых полторы тысячи человек – члены нашей партии. Конечно, это только один из многих видов поддержки, которые оказывает медработникам объединённый Волонтёрский центр, созданный еще в марте при участии регионального отделения «Единой России»», - рассказал глава региона.

По словам секретаря Самарского реготделения «Единой России», губернатора Дмитрия Азарова, многих депутатов Самарской области воодушевил пример волонтеров, и с самого начала ряды добровольцев пополнили депутаты «Единой России» всех уровней. Вместе с волонтерами они помогают обеспечивать медиков горячим питанием. В частности, доставляют обеды, продуктовые наборы, фрукты, сладости в «красную зону».

«Такая работа началась еще весной и, конечно, мы не намерены ее останавливать до тех пор, пока наша помощь уже не понадобится. Мы шли и продолжаем идти навстречу людям», - заявил Дмитрий Азаров. - Сейчас все понимают, что именно врачи и медсестры находятся на передовой, где круглосуточно идёт сражение за жизнь и здоровье людей. Поэтому и руководство области, и наши граждане, волонтёры, общественники, депутаты всех уровней, предприятия региона – как говорится, всем миром сегодня стараемся поддержать медработников в их тяжелом труде, создать для них максимально безопасные и комфортные условия. В том числе это относится и к организации качественного питания медицинского персонала, работающего с больными COVID-19. Разумеется, на областном уровне для этого были приняты необходимые решения, и еще весной в ковидных госпиталях региона сотрудники были обеспечены полноценным горячим питанием».

Помимо этого, в регионе нашлось много добровольцев, которые тоже хотят поддержать наших врачей, в том числе и тем, чтобы сделать их питание более разнообразным и вкусным. Поэтому в места для приема пищи, организованных в красной зоне госпиталя, доставляются и дополнительные комплекты горячего питания, и наборы для чаепития, фрукты, сладости, хлебобулочные изделия…

Принято решение, что все медики, работающие с коронавирусными больными в «красной зоне» и на скорой помощи, получат подарки к Новому году, рассказал губернатор.

Он передал слово главной медицинской сестре областной больницы имени Середавина Елене Смольковой. Именно она занимается организацией питания своих коллег.

Она поблагодарила за поддержку медицинских работников главу региона и президента Владимира Путина в это непростое время, в частности, за специальные доплаты персоналу, работающему в зоне повышенного риска.

«Нам приятно, что руководство страны, руководство области, а также многие наши земляки заботятся о том, чтобы наши врачи и медсестры хорошо и вкусно питались. Такая поддержка дает силы и уверенность в том, что мы сможем помочь людям, и что нормальная жизнь скоро восстановится! Можете не сомневаться: медики вас не подведут!»

Дмитрий Азаров затронул еще одну тему, которая сегодня особенно актуальна - о поддержке граждан, которые потеряли работу. В условиях пандемии ситуация на рынке труда осложнилась. В этой связи необходимы системные решения в форме дополнительных мер по поддержке занятости.

«Надо новые профессиональные навыки давать людям, которые потеряли работу. Нужно утвердить такую федеральную программу от нашей партии», - пояснил секретарь Самарского отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров, выступая на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России».

Подключился к работе первого социального Форума и президент России Владимир Путин.

«Ваша работа очень востребована в жизни. Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались. Хочу отметить, что это чрезвычайно важное дело. Рад возможности услышать сегодня ваши предложения, послушать, как идет ваш разговор. Какие конкретные решения для реализации стоящих перед страной задач вы предлагаете», — сказал Владимир Путин участникам форума.

Глава государства подчеркнул, что волонтерство в целом дает возможности для самореализации: «Это и смысл жизни вообще — когда помогаешь даже тем людям, которых ты может быть и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке — и получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и инструментов для самореализации любого человека.

Напомним, что сегодня волонтерские центры партии объединяют более 80 тысяч добровольцев по всей стране. Они сосредоточены на оказании помощи по самым востребованным направлениям - автоволонтерство, обеспечение медиков горячим питанием, помощь в больницах, доставка лекарств больным, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Первый социальный онлайн-форум позволил добровольцам озвучат предложения, которые были обобщены за время работы волонтерских центров. Они касаются расширения возможностей мер социальной поддержки граждан, повышения доступности лекарств и других вопросов, которые помогут преодолеть последствия пандемии. В форуме также приняли участие федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"