«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу

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Средняя стоимость подключения к газу сегодня составляет порядка 400 тысяч рублей, напомнил секретарь Генсовета «Единой России Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств. Сейчас за подведение газа отвечают регионы. «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже. Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб. В «Единой России» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты. Все работы должен проводить за свой счет «Газпром».«При этом [необходимо] компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например,через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других», — сказал Андрей Турчак.Помимо прочего, в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам — в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением «Единой России» сократить этот период до трех месяцев.Поддерживают в ведомстве и идею введения принципа «единого окна».«Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям. Такжедолжен действовать единый и понятный стандарт сроков подключения домовладений», — подчеркнул Андрей Турчак.Но не везде можно провести газ — к примеру, до малонаселенных деревень Сибири и Дальнего Востока строить магистральный газопроводнерентабельно. В таком случае для жителей должны действовать особые, справедливые, условия — поскольку они должны покупать сжиженный газ в баллонах, который дороже трубопроводного.«В целом в части снижения стоимости сжиженного газа для населения есть серьезная тема, над чем поработать, в частности, ввести систему долгосрочных контрактов для бытового потребления граждан, увеличить норматив продажи топлива нa бирже», — заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.Это позволит жителям труднодоступных территорий значительно экономить на отоплении домов.В Самарской области неоднократно обсуждалась возможность реализации инвестпрограмм по газификации населенных пунктов региона имодернизации существующей сети газопроводов. Сейчас уровень газификации в Самарской области является одним из самых высоких постране. На 1 января текущего года он составил 99,4 %. Партнерство с "Газпромом" для Самарской области носит стратегический характер.«Нам совместно необходимо определить объекты газификации и инвестиционных вложений компании на территории региона», - подчеркнул глава региона, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров на встрече с представителями ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз". Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что газификация в регионе продолжится. Кроме того, губернатор отметил важность внедрения современных технологий, в том числе в систему оплаты за потребленный газ.Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации напериод до 2030 года». В нем будут определены конкретные целевые показатели по регионам, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения. Таким образом, мероприятия по газификации синхронизируются с нацпроектами, их темпы возрастут, также будет определен единый оператор газификации для каждого региона. Именно на нем будет лежать ответственность за доведение газа от трубопровода до каждого дома.Для детальной проработки вопроса «Единая Россия» создаст рабочую группу, в которую войдет руководство «Газпром межрегионгаз»,представители Минсельхоза, Минфина и Минстроя. Кроме того, партия запустит новый партпроект, с помощью которого будет контролировать газификацию на местах. В том числе с ним «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".