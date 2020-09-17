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«Единая Россия» получила около 80% мандатов из 78 тысяч

17 сентября 2020 11:02
202
«Единая Россия» получила около 80% мандатов из 78 тысяч

Партии удалось успешно провести избирательную кампанию — несмотря на пандемию коронавируса, которая негативно сказалась на социальном самочувствии россиян.

Свою роль сыграло и обновление списков партии — около половины из кандидатов ранее не участвовали в публичной политике, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время заседания Президиума Генсовета. Каждый десятый из них работает в медучреждениях.

В этом году выборы проходили в 83 регионах России. Велось более девяти тысяч избирательных кампаний. Всего замещалось более 78 тысяч мандатов. «Единая Россия» закрыла своими кандидатами 97% из них.

«В Единый день голосования явка избирателей составила 43,06%. Средний результат «Единой России» на основных выборах — почти 72% голосов и на уровне органов местного самоуправления — 77% всех замещаемых мандатов», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что партия выиграла довыборы в Госдуму во всех округах, где выдвигала своих кандидатов. Кроме того, все кандидаты в губернаторы, которых партия поддержала или выдвинула на выборы, победили.

«Безоговорочная победа наших кандидатов в Севастополе, Татарстане, Краснодарском крае. Особо хочу отметить блестящий результат в Еврейской автономной области. Наш Секретарь регионального отделения Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов при явке более 70%. Это один из самых высоких показателей по стране. Этот результат для нас дорогого стоит, учитывая сложнейшую кампанию и так называемый «хабаровский синдром», — сказал Андрей Турчак.

На выборах в законодательные собрания регионов «Единая Россия» взяла 343 мандата из 464, то есть почти 74%. Отдельно секретарь Генсовета остановился на выборах в Новосибирской области.

«Сложная кампания, с жесточайшей конкуренцией, войной «всех против всех». Биться приходилось за каждый мандат. Коллеги бились за каждый мандат. Однако партия сумела консолидировать силы, мобилизовать своих сторонников, и как результат — безоговорочная победа. Несмотря на работу оппозиционной коалиции против «Единой России» и попытки подорвать наши позиции с помощью «умного голосования», мы сформировали большинство и в Законодательном собрании, и в Горсовете Новосибирска», — сказал Андрей Турчак.

В административных центрах партия получит 568 мандатов из 808 (70,3%). Лишь одна кампания прошла для «Единой России» неудачно — в Тамбове партия получила всего 20% по партийным спискам. При этом все показатели говорили о том, что партия должна победить.

«Сейчас [в городе] работает наша комиссия, изучает причины произошедшего. Безусловно, из этого случая будут сделаны выводы, в том числе кадровые», — подчеркнул Андрей Турчак.

При этом там, где выборы в муниципальные советы проходили исключительно по одномандатным округам, партия показала хорошие результаты везде.

«Особо отмечу блестящую победу партии во Владимире — 25 из 25 мандатов, 100-процентный результат. Все знают, кто там губернатор, и какие результаты были у нас два года назад», — сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» получила 76% мандатов в органах местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, это самый массовый уровень выборов — депутаты здесь ближе всего к людям. Во многих регионах партии удалось значительно укрепить свои позиции. К примеру, в Белгородской, Воронежской, Магаданской областях, Ямало-Ненецком автономном округе уровень поддержки вырос фактически вдвое.

«В Единый день голосования мы вновь подтвердили свой статус ведущей политической силы страны, доказали, что успех прошлого года не был случайным. Мы были и остаемся партией-лидером, причем на всех уровнях власти», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Высокие результаты партии он объяснил системной работой с людьми — повестка «Единой России» отвечает запросам общества. Это, в частности, влияет на предстоящие выборы в Госдуму.

«Победа — лишь средство для реализации курса Президента, повышения качества жизни граждан, стабильного развития нашей страны. Так что для наших коллег, которые победили на выборах, это только начало. Доверие людей мало заслужить, его надо еще и оправдать. Все те обязательства, которые вы брали на себя, нужно реализовать. По сути ЕДГ-2020 входит в единый двухлетний электоральный цикл, кульминацией которого станут выборы в Государственную Думу. Мы одержали важную победу, но впереди нам предстоит очень много работы. Наша цель — конституционное большинство, то есть более 300 мандатов в новом парламентском созыве. Задача сложная, но на минувших выборах был сделан важный шаг в этом направлении», — резюмировал Андрей Турчак.

 

 

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