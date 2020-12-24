«Единая Россия» подняла вопрос справедливой оплаты труда медиков в «красной зоне» в новогодние праздники

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Владимир Путин поручил ввести двойные доплаты за такую работу в этот период.

Вопрос об оплате труда врачей в ходе совместного расширенного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поднял руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

«В связи с пандемией в праздничные дни будет задействовано больше медиков, чем это традиционно бывает в этот период, особенно в ковидных госпиталях. А поскольку оплата труда в выходные и праздничные дни предусмотрена в двойном объеме, нужно проследить за тем, чтобы все выплаты медперсоналу были произведены в полном объеме», – сказал Сергей Неверов.

Владимир Путин напомнил, что в соответствии с законом любой, кто работает в праздничные дни, должен получать двойную зарплату. Вместе с тем в Трудовом кодексе ничего не говорится о специальных социальных выплатах медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, отметил глава государства. «В этой связи считаю, что в эти новогодние, длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. Думаю, это обосновано с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости», - заявил Владимир Путин. По словам Президента, «риски борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются, поскольку вакцинация медработников только началась». Глава государства призвал Кабмин как можно скорее принять решение об удваивании социальных выплат.