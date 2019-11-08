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Новости /  Политика /  Политика региона  

Два комитета Совета Федерации впервые провели совместное выездное заседание в Самарской области

8 ноября 2019 14:04
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Обсуждалось международное сотрудничество Самарской области.
Сегодня в Самаре состоялось выездное заседание комитетов Совета Федерации по международным делам и экономической политике. Обсуждалось международное сотрудничество Самарской области. В работе комитетов принял участие губернатор региона Дмитрий Азаров.

Выездное заседание сразу двух комитетов СовФеда, посвященное конкретному региону, состоялось впервые. Встреча проводилась с целью анализа проблем и ограничений, которые препятствуют наиболее динамичному развитию внешних торгово-экономических связей Самарской области, для принятия мер по их устранению. Напомним, решение о проведении выездного заседания, полностью посвященного нашему региону, было принято по результатам проведения Дней Самарской области в Совете Федерации, прошедших в апреле.

Перед началом работы Дмитрий Азаров поблагодарил коллег за участие в Параде Памяти, который по традиции прошел в Самаре 7 ноября и посвящен параду 1941 года. Масштабная историческая реконструкция произвела большое впечатление как на сенаторов, так и на всех гостей из других регионов страны. По словам председателя комитета по международным делам СовФеда Константина Косачева, Парад Памяти способствует продвижению информации о нашей стране за рубежом. "Такие проекты приобретают все большее значение по мере того, как мы приближаемся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Дмитрий Азаров подчеркнул: правительство Самарской области уделяет серьезное внимание развитию международного сотрудничества в самых разных сферах - не только торгово-экономической, но и научно-образовательной, социокультурной. Очень многое для развития культурных связей региону подарил 2018 год, когда Самара принимала матчи чемпионата мира по футболу. "Во время чемпионата к нам в регион приехали представили 140 государств, в том числе представители посольств и дипломатических миссий. Мы эти контакты продолжаем. Многие дипломаты, посетившие чемпионат, в прошлом году также побывали и на Параде Памяти", - рассказал губернатор.

Совсем недавно в Самарской области прошли Дни культуры Мексики. "Мы стремимся поддерживать уже наработанные связи и развивать новые, - отметил Дмитрий Азаров. - Так, например, в этом году мы серьезно продвинулись во взаимодействии с Республикой Словения". Совсем недавно наш регион в ходе государственного визита Президента Владимира Владимировича Путина в Венгрию подписал соглашение о сотрудничестве с регионом Дьер-Мошон-Шопрон. Также область как приграничный регион активно развивает сотрудничество с Казахстаном. Еще одно важное направление работы – развитие сотрудничества со странами исламского мира. В конце сентября в Самарской области прошли Волжский инвестиционный саммит и первый в России Всемирный день халяль. Активно выстраивается сотрудничество со странами, входящими в "шанхайскую восьмерку".

Председатель комитета по экономической политике СовФеда Андрей Кутепов акцентировал внимание участников заседания на торгово-экономических показателях региона, а также на реализации в области нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, Самарская область занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской Федерации по объемам внешней торговли, имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем со 100 странами мира. Основные торговые партнеры: КНР, Украина, США, Казахстан, Германия, Турция.

Основные экспортируемые товары – машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности. Основной объем иностранных инвестиций поступает в отрасли топливной промышленности, обрабатывающие производства, строительство, машиностроение и металлургическое производство.

В Самарскую область инвестируют средства такие крупные компании, как корпорация Alcoa (США) – модернизация и дальнейшее развитие металлургического производства на ОАО «Самарский металлургический завод»; концерн General Motors (США) – создание совместного производства по выпуск легковых автомобилей; корпорация Magna International (Канада) – реализация проекта по организации нового автосборочного производства в Тольятти; группа IKEA (Швеция) – реализация проекта организации многофункционального торгово-развлекательного центр и др.

Международные отношения Самарской области характеризуются нарастающей динамикой. Торговый оборот растет. Объем товаров, оформленных в Самарской таможне, за 2018 год увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5% и составил 7,5 млрд долларов. При этом экспорт вырос на 18,5% и составил 5,45 млрд долларов. Свыше 35% экспорта в прошлом году пришлось на продукцию химической промышленности Самарской области. Свой вклад здесь внесло автомобилестроение, в частности, АВТОВАЗ. Металлы и изделия из них - еще один востребованный экспортный товар.

В силу своего уникального географического положения Самарская область обладает высочайшим транзитным потенциалом. Дальнейшему укреплению международных отношений будет способствовать "Великий шелковый путь" или транспортный коридор "Европа - Западный Китай", в который войдет Самарская область со строительством нового моста через Волгу.

"Самарская область входит в десятку регионов РФ с самым высоким объемом ВРП, который составляет около 2% суммарного ВРП по всем субъектам страны. А значит, наш вклад в общее дело должен быть еще более заметным, чем у многих других. Мы здесь чувствуем свою ответственность", - подчеркнул губернатор.

Андрей Кутепов заметил: "На данный момент для нас главное - обеспечить совместное решение проблемных вопросов, которые создают риски неисполнения национальных проектов и препятствуют динамичному социально-экономическому росту регионов".

Одной из таких проблем председатель комитета назвал отсутствие методики расчета показателей исполнения федеральных проектов по экспорту, что не позволяет оперативно контролировать степень достижения целей нацпроекта. Дмитрий Азаров предложил коллегам из СовФеда изучить разработанную регионом совместно с Федеральным казначейством систему мониторинга показателей нацпроектов. Опыт Самарского региона уже был представлен на уровне ПФО и правительства страны и получил положительную оценку. В перспективе наработки нашего региона могут лечь в основу создания системы мониторинга за ходом реализации нацпроектов в РФ.

По итогам заседания Андрей Кутепов предложил уже на следующей неделе оформить все предложения правительства Самарской области документально для того, чтобы члены комитета Совета Федерации обсудили их с профильными федеральными министерствами, передает пресс-служба облправительства. 



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