Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
22 июля 2020 17:04
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Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект подготовили в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России.
Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.
Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Изменения вносятся в федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
В пакет с этим законопроектом вошли поправки, дополняющие УК РФ новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Наказание по ней составит от шести до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.
«За призывы против территориальной целостности в случае принятия поправок будет грозить административная ответственность в виде штрафов для граждан — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Штрафы будут больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете.
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности России повлекут за собой уголовную ответственность: штрафы до 400 тыс. рублей либо до четырех лет лишения свободы.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, признающий призывы к отчуждению земель экстремизмом, 14 июля. Днем ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала этот документ.
Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ/"Известия"
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