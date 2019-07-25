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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дума приняла закон о компенсациях за потерю жилья в результате незаконной сделки

25 июля 2019 19:54
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В законе уточняется, что он имеет обратную силу.
Госдума 25 июля приняла в третьем чтении поправки к закону "О государственной регистр"ации недвижимости", которые дают право на компенсацию гражданам, лишившимся жилья из-за нечестных сделок. Этот законопроект был разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда, передает newsru.com.

"Закон позволит защитить права граждан, лишившихся жилья, которые, приобретая такое жилье, не знали о его "криминальном" прошлом, и у которых оно затем было истребовано судом. После вступления закона в силу им будет положена компенсация от государства – либо в размере суммы реального ущерба, либо по кадастровой стоимости жилья, на выбор самого гражданина", – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В законе уточняется, что он имеет обратную силу - право на компенсацию в случае его вступления в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом получат и те граждане которые ранее лишились жилого помещения до вступления закона в силу. Требовать компенсацию потерпевшие смогут в суде, если в течение полугода причинитель вреда не возместит ущерб.

"Люди, которые по независящим от них причинам лишаются жилья, по новому закону смогут компенсировать его отчуждение и не окажутся на улице без средств", – отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ. 
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Комментарии



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25 июля 2019  19:54
В законе уточняется, что он имеет обратную силу.
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