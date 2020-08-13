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И почему важно не только создавать комфортную среду, но и менять мышление в целом.
Доступная страна: что делается в России для социальной интеграции инвалидов
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Доступная страна: что делается в России для социальной интеграции инвалидов

13 августа 2020 18:13
162
И почему важно не только создавать комфортную среду, но и менять мышление в целом.
В России проживает около 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И доступная среда для них — понятие намного более широкое, нежели пандусы в подъездах и удобные тротуары. Это и вопросы образования и трудоустройства, государственная поддержка в виде социальных пособий, создание условий для реабилитации. Наконец — это формирование адекватного и равного отношения общества к проблемам инвалидов. И в этих смыслах положительные изменения есть.

Государственную программу «Доступная среда» в России продлили до 2025 года — соответствующее распоряжение дал Президент Владимир Путин еще в 2018 году. Она решает названные задачи — и на это выделяются значительные средства: за 14 лет — порядка 700 миллиардов рублей. Однако это направление требует не только денежных вливаний, но и зачастую изменения действующего законодательства и нормативной базы.

Этим параллельно с Правительством занимается «Единая Россия» в рамках своего профильного партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Только за первые шесть месяцев 2020 года принято несколько законов и постановлений Кабмина, инициированных на площадке партпроекта.

В середине марта Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, с 1 июля установлена индексация пенсий гражданам-опекунам. Они больше не считаются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по старости.

Освидетельствование инвалидности до 1 октября проходит заочно. «Единая Россия» выступила с этой инициативой в разгар пандемии, чтобы защитить людей с ОВЗ от риска заражения коронавирусом. В Правительстве идею поддержали. Теперь партия будет добиваться продления дистанционного режима этой процедуры – он доказал свою эффективность. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал это одной из наболевших тем.

«Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии», — отметил он.

Партия добилась, чтобы новые средства технической реабилитации по истечению срока использования выдавались без дополнительных проверок. Кроме того, теперь категория «ребенок-инвалид» предоставляется без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям с инсулинозависимым сахарным диабетом и детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

Еще одно изменение касается парковок для людей с ОВЗ — с 1 июля не нужно получать значок «Инвалид» для автомобиля. Достаточно подать сведения об автомобиле через Федеральный реестр инвалидов или госуслуги. МВД будет контролировать законность использования парковочного места автоматически.

Кроме того, «Единая Россия» недавно внесла в Госдуму еще один законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации.

«Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые техсредства по месту пребывания человека, который в них нуждается. Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останутся без ТСР», — подчеркнул Андрей Турчак.

Активисты партпроекта «Единая страна – доступная среда» работают и над созданием среды для инвалидов в сети. Проводят конкурсы и фестивали социальных Интернет-ресурсов. Много активностей предлагают и в оффлайне – спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки доброты. Координатор партпроекта, депутат Госдумы Михаил Терентьев отметил, что главное достижение — это изменение в обществе взгляда на проблемы людей с ОВЗ.

«Конечно, среда стала доступнее для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Это заслуга всей государственной политики. Один из результатов нашей работы в рамках партпроекта — это появление большого числа людей, понимающих, с какими проблемами сталкиваются инвалиды, имеющих желание и возможности их решать.

Каждый на своем месте, в той сфере, которой он занимается, делает все от себя зависящее, чтобы способствовать социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Михаил Терентьев.

Председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель правления Самарской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских рассказал, что по инициативе Общественного совета партпроекта «Единая страна – доступная среда» постоянно проводятся рейды, в ходе которых выясняется обеспечения доступа маломобильных групп населения к объектам транспортной и социальной инфраструктуры: парковки, пляжи, места отдыха горожан. И очень редко встречаются какие-то вопиющие нарушения, отметил он. Недавнее анкетирование среди представителей НКО самарского региона в целях выявления социально активных людей, готовых принимать участие в общественно полезной деятельности и социально значимых проектах было отобрано 1212 завлений, а это - показатель изменения общественных взглядов, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия". 
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Комментарии


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