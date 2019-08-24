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Новости /  Политика /  Политика региона  

Додон заявил о возобновлении стратегического партнерства с Россией

24 августа 2019 15:29
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Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям, заявил президент Молдавии в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Как сообщает РИА Новости, Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям, заявил президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу в субботу прибыл в Кишинев для участия в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

"Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям... За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов", - сказал молдавский президент.

По его словам, в ближайшее время состоится визит в Россию премьер-министра республики, он намечен на сентябрь. Сначала в Россию приедет министр иностранных дел Молдавии, затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров, заявил президент. Все это свидетельствует, как отметил Додон, о возобновлении "нормального сотрудничества между нашими странами по всем направлениям".

Додон отдельно поблагодарил за ту помощь, которую оказывало руководство РФ Молдавии в течение последних лет.

"Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом РФ, и оперативно принимались решения", - сказал Додон.

Также он отдельно отметил сотрудничество между министерствами обороны двух стран. По оценке молдавского президента, в ходе недавнего визита министра обороны в Москву состоялся конструктивный диалог, были намечены направления взаимодействия в военной области.

"Думаю и тут есть перспектива", - сказал Додон.

Он назвал очень важной роль России "во всем, что касается приднестровского урегулирования". Это формат 5+2, миротворцы на Днестре, подчеркнул президент. Он еще раз озвучил свою позицию в оценке роли миротворцев.

"Она неоценима. Именно благодаря миротворцам в течение всех этих лет у нас стабильность на Днестре, не было провокаций. Я уверен, что это будет и дальше", - заявил Додон. По его словам, "важна позиция России для решения приднестровских проблем".

Додон подчеркнул, что за все годы независимости Молдавии это первый визит министра обороны РФ в республику. "За все 28 лет независимости республики", - отметил он, поблагодарив Шойгу за то, что министр обороны РФ приехал в Молдавию именно 24 августа.

"Сегодня, - отметил Додон, - мы отмечаем 75 лет освобождения Молдовы от фашистов. Для большинства граждан республики это день праздника. В Молдавии 24 августа всегда есть, был и будет Днем памяти, Днем освобождения от фашистов. Это принципиальная позиция большинства граждан, и мы ее поддерживаем", - заявил Додон.

В ходе торжественных мероприятий Додон и Шойгу возложили цветы к братским могилам советских воинов, погибших при освобождении Молдавии в 1944 году. 
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Комментарии



Политика региона
24 августа 2019  15:29
Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям, заявил президент Молдавии в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Додон заявил о возобновлении стратегического партнерства с Россией
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