До конца года целевые показатели национальных проектов «Демография» и «Здоровье» в Самарской области будут достигнуты

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Сегодня, 14 октября 2019 года, Председатель Правительства Российской Федерациипровёл заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно прошло в режиме видеоконференции с субъектами РФ. Были рассмотрены вопросы достижения целевых показателей по реализации национальных проектов «Демография» и «Здоровье». Самарскую область представлял первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области«Наш Губернатор постоянно держит на личном контроле ход реализации национальных проектов на территории региона. И хочу отметить, что Самарская область на фоне других субъектов Российской Федерации выглядит не хуже, а по ряду позиций значительно лучше. Так, по 8 целевым показателям нацпроекта «Здоровье» у нас нет рисков, что они не будут достигнуты», - подчеркнул Виктор Кудряшов.Сейчас в рамках национального проекта «Здоровье» особое внимание уделяется профилактическим осмотрам граждан и трудоустройству медиков-выпускников в амбулаторные учреждения области. На 100% заключены контракты на поставку тяжёлого медицинского оборудования. Более 100 млн. рублей из областного бюджета было выделено на подготовку помещений в медицинских учреждениях для его установки. До конца года оборудование будет установлено и начнёт работать.Кроме того, до конца года в Самарской области будут построены, оборудованы, пройдут лицензирование и начнут свою работу 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 из них – в рамках национального проекта «Здоровье».Приоритетным вопросом национального проекта «Демография» является обеспечение доступности дошкольного образования. Сейчас на территории регионаидёт строительство 28 детских садов, 17 из них будут открыты в этом году. Всего же за 2019 год в дошкольных образовательных учреждениях региона должно бытьсоздано 2229 мест, из них 956 уже открыты.Ещё одним направлением национального проекта «Демография» является предоставление льготной ипотеки (всего под 6% годовых) для семей с 2 и более детьми. В регионе заключено уже более 400 таких ипотечных договоров. Кроме того, в ближайшее время для семей с детьми, проживающих в сельской местности, появится возможность брать льготную ипотеку под ещё более низкую процентную ставку – 3% годовых, передает пресс-служба облправительства.