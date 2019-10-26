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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрию Азарову представили проект по модернизации первичного звена здравоохранения региона

26 октября 2019 17:53
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Дмитрий Азаров провел встречу с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, которые проходят в Самарской области региональную стажировку.
В субботу, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, которые проходят в Самарской области региональную стажировку. Резервисты, среди которых ведущие управленцы со всей страны, ознакомились с «точками роста» экономики и соцсферы губернии и предложили решения для тех областей, которые требуют дополнительного внимания.

Напомним, что участники программы прибыли в губернию на этой неделе и во время первой встречи с главой региона определили ряд тем, над которыми им было бы интересно поработать совместно с командой 63-го региона. Тогда резервисты отметили, что первичное звено здравоохранения – область, которая нуждается в модернизации по всей стране и предложили тщательным образом рассмотреть именно этот вопрос, чтобы с командой региона выработать ряд конкретных механизмов, которые в дальнейшем могут быть растиражированы на другие субъекты.

На сегодняшний день первичное звено здравоохранения в Самарской области представлено 56 лечебно-профилактическими учреждениями. Это 26 центральных районных больниц, 484 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 фельдшерских пунктов, 138 офисов врачей общей практики, 55 домовых хозяйств. В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, работает почти 7 000 врачей и более 11 000 средних медицинских работников.

Ознакомивших с работой местной системы здравоохранения, участники резерва отметили, что в последние годы в ней происходят значительные подвижки, в том числе, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», реализуемому по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Только в этом году в рамках нацпроекта в Самарской области возводится 14 ФАПов, в 2020 регион «прирастет» еще 18 фельдшерско-акушерскими пунктами. Кроме того, проводится большая работа по созданию офисов врачей общей практики, капитальному ремонту медучреждений и приобретению мобильных медицинских комплексов.

«Мы успели посетить медучреждения четырех районов области. Во время визита в микрорайон Южный город мы познакомились с женщиной, которая приехала к вам жить из Челябинской области. Мы ее спросили, насколько комфортно вам здесь жить. Женщина ответила «Ну что вы, нет сравнений, намного лучше». Такая реакция показательная и очень важна», – рассказал один из участников программы.

Однако многие аспекты системы оказания первичной медицинской помощи нуждаются в перестройке. Это касается оптимизации управленческих процессов, эффективности обучения медперсонала, внедрения Lean и TQM технологий (технологий бережливого производства), повышения производительности труда. В этом отношении резервисты предложили брать пример с крупных промпредприятий, таких, как «АвтоВаз», с работой которого они также успели ознакомиться. «Стажеры» поделились с главой региона тем, что автогигант произвел на них неизгладимое впечатление: в первую очередь их приятно удивила четкая и всеохватная система управления качеством и система рационального прохождения всех производственных и управленческих процессов. Эти наработки, по мнению резервистов, можно перенести и на социальную сферу.

Во время презентации проекта его авторы отметили, что если остановиться исключительно на модернизации материально-технической базы, серьезных изменений сфере это не принесет. Они предложили сконцентрировать усилия на развитии кадрового потенциала, интеграции разработок СамГМУ и практического звена здравоохранения, а также на взаимодействии региональных медучреждений с федеральным центром компетенций, формировании базы потребления лекарственных препаратов и синхронизации всех информационных систем.

Резервисты совместно с региональной командой определили «контрольные точки» реализации проекта. Так, краудсорсинг общественного мнения по теме первичного звена здравоохранения предложено провести до 15 декабря. Идеи, озвученные самарцами, лягут в основу предметных задач проекта. Работу по формированию базы потребления лекарств, в которой будут отражены реальные запросы населения на конкретные препараты и их объем, планируется завершить к началу следующего года. В текущем же году намечено провести вводный курс по системе TQM для руководящего звена медучреждений, а к концу 2020 запустить работу по внедрению этих технологий в ряд учреждений.

Предложения резервистов будут взяты в работу региональным минздравом. Ряд поручений министру здравоохранения Михаилу Ратманову глава региона дал уже в ходе сегодняшней встречи. В частности, Дмитрий Азаров поручил министру до конца следующей недели разработать форму, по которой будет проводиться сбор мнений жителей, проанализировать предложения самарских участников конкурса «Лидеры России», которые представляли на конкурсе свой опыт в области здравоохранения, и другие.

«Хочу вас поблагодарить за совместную работу, в ходе которой очень четко структурирована проблема и определены направления работы. Очень рад, что у нас есть возможность содержательно, по делу, по срокам обсудить, что мы делаем, какие шаги предпринимаем», – отметил в заключении беседы Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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