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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на МРОТ

21 февраля 2020 18:24
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По его словам, это скорее риторический вопрос.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ, передает “Ъ FM”.

По его словам, это скорее риторический вопрос.19 февраля, Владимира Путина спросили, как прожить на 10,8 тыс. руб. По мнению президента, «очень трудно».

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции,— сказал пресс-секретарь президента на вопрос “Ъ FM”, как прожить на МРОТ в России.— Я не буду на него отвечать. Это вопрос скорее риторический». Господин Песков сказал, что «делается очень многое», чтобы «поступательно поднимать жизненный уровень». Однако, по его мнению, нельзя ожидать сиюминутных результатов. 



Фото:   ТАСС
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Комментарии


Политика региона
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21 февраля 2020  20:11
Это всего лишь второй с 2006-го года командующий, который будучи руководителем 2-й армии получил звание выше генерал-майора.
Командующему 2-й общевойсковой армией генералу Андрею Колотовкину Президент РФ присвоил воинское звание генерал-лейтенанта
Это всего лишь второй с 2006-го года командующий, который будучи руководителем 2-й армии получил звание выше генерал-майора. Политика региона
212
21 февраля 2020  19:34
Поправки в Конституцию - уникальный шанс исправить ошибки прежнего Правительства.
25 февраля реготделение партии "Справедливая Россия" проводит пресс-конференцию, посвященную поправкам в Конституцию РФ
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