Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на МРОТ

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По его словам, это скорее риторический вопрос.19 февраля, Владимира Путина спросили, как прожить на 10,8 тыс. руб. По мнению президента, «очень трудно».«Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции,— сказал пресс-секретарь президента на вопрос “Ъ FM”, как прожить на МРОТ в России.— Я не буду на него отвечать. Это вопрос скорее риторический». Господин Песков сказал, что «делается очень многое», чтобы «поступательно поднимать жизненный уровень». Однако, по его мнению, нельзя ожидать сиюминутных результатов.Фото: ТАСС