Дмитрий Орлов: "Ежегодное послание Дмитрия Азарова носит комплексный характер."
3 февраля 2020 19:57
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"Ежегодное послание Дмитрия Азарова носит комплексный характер. На мой взгляд, оно сочетает черты и программы социальных гарантий и системного курса. Дорожной карты по привлечению инвестиций, по инфраструктурному развитию, в целом по развитию региона. Руководство Самарской области активно строит мосты. Как физические объекты, соединяющие берега, делающие людей ближе, а транспортное сообщение проще, так и наводит мосты между властью и обществом.
То есть рождает категории, когда чиновник перестает быть функцией, а становится проводником идей населения. Тем самым мостом, который способствует претворению в жизнь народных чаяний. И вот эти мосты, они могут стать реальными мостами в будущее. Символизировать и развитие инфраструктуры, и, конечно, более благоприятное будущее для жителей Самарской области, для бизнеса, для инвесторов, для всех, кого регион интересует. Надо сказать, что по итогам 2019-ого года темпы развития Самарской области были выше, чем в среднем по России, это следствие и эффективности управления, и адекватного финансового менеджмента, и общей логики развития, которое задано Азаровым.
Безусловно, регион является привлекательным для жизни, с этой оценкой вполне можно согласиться. И те меры, которые предпринимаются и для социальных выплат незащищенным слоям населения, и по строительству социальных объектов, например больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, и многие другие решения показывают, что руководство Самарской области действует здесь достаточно комплексно и продуктивно. Не случайно те оценки, которые были даны по итогам 2019-го года, не случаен тот большой в 1,5 миллиарда рублей грант, который регион получил за успешную реализацию нацпроектов. Это запрос бизнеса, промышленников и, конечно, это требование федеральной власти.
Кстати федеральная власть очень высоко оценивает работу команды Самарской области, команды губернатора. Этот комплексный подход он, не случаен, это запрос населения, на который реагирует региональная власть. И это запрос людей, с которыми, наконец-то стали разговаривать. В то время, когда некоторые главы территорий продолжают строить стены, как это было не так давно и в Самарской области, Дмитрий Азаров придерживается принципиально другого принципа. Ставя во главу угла человека, с его нуждами, чаяниями и стремлением к лучшей жизни", передает tvsamara.ru.
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Комментарии
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