Дмитрий Азаров провел совместное заседание рабочих групп Госсовета по культуре и образованию

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В пятницу, 25 сентября, Губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по культуре Дмитрий Азаров провел совместное заседание рабочих групп Госсовета по направлениям «Культура» и «Образование и наука».

Вместе с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой, заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком, главой Новосибирской области, руководителем рабочей группы Госсовета по науке и образованию Андреем Травниковым, председателем профильного комитета Совета федерации Лилией Гумеровой, руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой, председателем комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Общественной палаты РФ Ириной Великановой, Губернаторами Калининградской области Антоном Алихановым и Рязанской области Николаем Любимовым, а также представителями ОНФ и творческих объединений они обсудили синергию нацпроектов «Культура» и «Образование».

Одна из целей, которую преследуют и нацпроект «Образование», и нацпроект «Культура» – это воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Для достижения максимального эффекта необходимо выработать оптимальные механизмы взаимодействия двух нацпроектов в вопросе развития инфраструктуры учреждений культуры и образования, поддержки народного художественного творчества, сохранения уникальной отечественной системы профессионального образования в области искусства.

«В повестке сегодняшнего заседании главная тема – это синергетический эффект нацпроектов «Образование» и «Культура», получившая актуальное звучание в контексте исполнения Указов Президента Владимира Владимировича Путина о новых национальных целях развития государства на предстоящие 10 лет, – отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание. – Накопленный в течение двух лет опыт реализации национального проекта «Культура» показал реальную потребность в актуализации национальных целей и задач. Роль синергии существенно возрастает в контексте достижения новой национальной цели – «возможности для самореализации и развития талантов». Перед нами сегодня стоит главная задача – проработка мероприятий, обеспечивающих достижение общих для культуры и образования целевых показателей, формирование эффективной системы выявления и поддержки талантов».

В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование. Руководитель центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева рассказала, что программы центра как раз основаны на синергии отраслей.

«В 2015 году был создан центр «Сириус», он сразу стал проводить интенсивные профильные программы по науке, искусству и спорту. Это была идея Президента – учить детей по всем направлениям, чтобы, осваивая профильную программу, дети также взаимодействовали друг с другом», – отметила руководитель центра.

Она подчеркнула, что именно благодаря такому подходу формируется успешная личность, и акцентировала внимание на значимости создания аналогичных центров в регионах. В нашей области по модели «Сириуса» работает Самарский региональный центр для одаренных детей «Вега». Учреждение получает поддержку Правительства региона и лично Губернатора.

Замминистра просвещения Виктор Басюк также добавил, что необходимо заниматься гармоничным развитием всех без исключения детей и подростков. В этом поможет создание культурно-образовательных центров в малых городах и селах. А руководитель рабочей группы «Образование и наука» Госсовета, губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил идею «Разные нацпроекты на одном фундаменте» – это новый подход к строительству под одной крышей новых общественно-культурно-образовательных центров на сельских территориях. Инициативу создания многофункциональных центров члены рабочих групп оценили и поддержали предложение о выработке механизмов совместного финансирования строительства таких объектов.

Особое внимание стороны также уделили сохранению народных художественных промыслов и культурных традиций. О том, как эта работа выстроена в Рязанской области, рассказал Николай Любимов. Он отметил, что в регионе реализуется проект, в рамках которого студенты и школьники совместно с преподавателями и работниками учреждений культуры проводят исследования по изучению истории, традиций местных жителей, народных промыслов и ремесел.

«С помощью дизайнеров, художников, историков и ученых создаются этнографические площадки. Для их размещения используются учреждения культуры, отремонтированные в рамках нацпроекта. Проект также включает проведение этнографических праздников, создание электронной энциклопедии»,– пояснил Глава Рязанской области.

Не менее важную тему затронул Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он напомнил, что сейчас в стране проводится эксперимент по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) в учреждениях дополнительного и предпрофессионального образования. В рамках проекта на каждого ребенка выделяется сертификат на оплату обучения. Однако, по мнению специалистов, сертификат покрывает расходы только на общеразвивающие программы и кружковую деятельность. Суммы, выделенные в рамках ПФДО, не способны покрыть расходы, которые несут учреждения при предпрофессиональной подготовке будущих музыкантов или художников.

«Предлагаем проработать на федеральном уровне вопрос минимизации рисков для ДШИ. Сейчас будет внедряться система персонифицированного финансирования дополнительного образования, и не понятно, как это отразится на учреждениях. Стоит обратить внимание на этот вопрос, чтобы единый подход, применяемый в системе дополнительного образования, не ударил по школам искусств»,– предложил Антон Алиханов.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос действительно крайне важный, но при этом подчеркнул, что у регионов есть возможность самостоятельно принимать решения относительно варианта финансирования различных программ дополнительного образования. «Сегодня у регионов есть право принимать самостоятельное решение. Я всегда за то, что если есть возможность регулировать на местах, то надо ей пользоваться», – отметил руководитель области.

На эту тему высказалась председатель комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Общественной палаты РФ Ирина Великанова:

«В целом в основе ПФДО лежит прекрасная идея: разве плохо, если граждане России, у которых есть дети в возрасте от 5 до 18 лет, смогут получить сертификаты с фиксированной сумой, которые они потратят на дополнительное образование ребенка? – спросила у коллег Екатерина Великанова. – Проблема заключается в том, что модель не подходит для использования в системе ДШИ, поскольку в нее заложена другая идеология. ПФДО ориентировано на групповые занятия, тогда как при поддержке и развитии талантов в детских школах искусств используется индивидуальный подход, поэтому ни один сертификат не способен покрыть расходы по программам ДШИ».

При этом председатель отметила, что солидарна с позицией Дмитрия Азарова: «Вы очень правы, Дмитрий Игоревич: у региональных властей есть инструменты для тонкой настройки системы ПФДО, и никаких препятствий, чтобы вывести из-под ее действия образовательные программы, которым она не соответствует. Кстати говоря, в распоряжении Самарской области о внедрении ПФДО прописано, что дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической направленности, реализуемые в ДШИ, не реализуются по этой схеме. Но так происходит не везде, и в отсутствии четкого регламента порядок применения системы в субъекте зависит от человеческого фактора».

Ольга Ярилова рассказала о национальном проекте «Культура», а также отметила плодотворное взаимодействие Минкультуры с Минпросвещения России:

«Президентом России был подписан Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В числе основных направлений – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В прошлом году Минкультуры и Минпросвещения инициировали проект «Культура для школьников». Сейчас он особенно актуален, поскольку напрямую соотносится с целями, обозначенными в Указе. Главная задача, которую мы перед собой ставили, — познакомить детей с богатейшей российской культурой, привлечь их в учреждения культуры, повысить качество знаний, получаемых ими в учебных заведениях. Причем используя для этого наиболее доступные, эффективные и интересные форматы, в том числе интерактивные и цифровые технологии», – отметила замглавы ведомства.

По итогам прошлого учебного года проект был успешно реализован в 11 пилотных регионах. В этом году проект будет реализован во всех 85 субъектах».

Дискуссия по этим и другим вопросам в рамках совместного заседания рабочих групп Госсовета по культуре, науке и образованию продолжалась более двух часов. По итогам было принято решение в течение двух недель оформить протокол заседания со всеми решениями, а также направить дополнительные предложения, которые не были озвучены в процессе общения сторон, передает пресс-служба облправительства.