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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился со своими подопечными -победителями конкурса «Лидеры России» 2019 года

5 декабря 2019 21:39
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Самарцу Сергею Пичушкину Дмитрий Азаров предложил поучаствовать в разработке проекта по созданию цифровых двойников в сфере строительства.
В четверг, 5 декабря, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с победителями федерального конкурса управленцев «Лидеры России-2019» самарцем Сергеем Пичушкиным и саратовцем Ильей Гордеевым, которые по итогам конкурса выбрали главу Самарской области своим наставником.

Напомним, что «Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения в самых разных областях, который проводится уже в третий раз АНО «Россия – страна возможностей». Традиционно победители конкурса получают образовательный грант в миллион рублей и возможность в течение года поработать с наставником из числа ведущих управленцев России, перенимать их опыт в интересующих областях. Помимо Дмитрия Азарова, в числе наставников конкурса – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь Президента страны Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, президент РАН Александр Сергеев, федеральные министры, главы субъектов РФ, парламентарии, руководители крупнейших российских корпораций и ректоры ведущих вузов.

Саратовец Илья Гордеев рассказал Дмитрию Азарову, что сейчас работает в одной из крупнейших теплоснабжающих компаний Башкортостана и отметил, что хотел бы изучить сферу ЖКХ Самарской области, чтобы обменяться наработанным опытом. «Дмитрий Игоревич, мне бы очень хотелось погрузиться в сферу ЖКХ Самарской области для того, чтобы сравнить, как она организована в разных субъектах, перенять этот опыт для Уфы или наоборот, от Уфы что-то дать для Самарской области, если это будет необходимо и целесообразно», – обратился к главе региона Илья Гордеев.

«Такое желание мне очень импонирует и радует, – ответил Дмитрий Азаров. – Предлагаю вам рассмотреть возможность участия в разработке комплексного плана модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Это то, над чем сегодня работает регион. Это совершенно точно позволит вам расширить кругозор, комплексно посмотреть на инфраструктурное обеспечение территорией не только в рамках тепловых сетей. Уверен, вместе увидим, что оптимизировать не только на территории Самарской области, но и Башкортостана, потому что часто синхронизированные решения энергоснабжающих компаний оказываются наиболее эффективными».

Илья Гордеев отметил, что это будет ценный опыт не только для него, но и для всей сферы ЖКХ Башкортостана: в Республике как раз сейчас ищут пути синхронизации работ по обновлению территорий и замене коммуникаций.

«Совершенно справедливо вы затрагиваете этот вопрос и с точки зрения благоустройства: масштабные работы по благоустройству ведутся по всей территории России благодаря решению Президента стран Владимира Владимировича Путина, благодаря выделению средств из федерального бюджета на эти задачи», – отметил Дмитрий Азаров.

Самарцу Сергею Пичушкину Дмитрий Азаров предложил поучаствовать в разработке проекта по созданию цифровых двойников в сфере строительства. «Кому как ни лидеру России браться за самые передовые направления развития отрасли, – отметил Глава региона. – Мы сейчас осуществляем моделирование и внедрение таких информационных моделей, хотел бы и вас пригласить к этой работе».

Сергей Пичушкин сказал, что с радостью примет предложение. «Моделирование позволяет выявить все нюансы, это очень нужная вещь, за 3D- моделированием, как мне кажется, будущее». Также самарец рассказал Губернатору, что сейчас вынашивает идею создания парковок под дорожным полотном улиц. Для реализации проекта необходимо провести масштабную работу по изучению сетей коммуникаций, перекладке сетей и созданию коридоров инженерных коммуникаций. Дмитрий Азаров отметил, что идея весьма интересная, и необходимо изучить уже существующий передовой опыт в этом вопросе.

В ходе встречи губернатор напомнил коллегам, что возглавляет на только рабочую группу Госсовета по направлению «Культура», но и одну из подгрупп рабочей группы Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий граждан и формирования благоприятной городской среды, которая как раз занимается вопросами модернизации инженерных коммуникаций. «Это тема, которую вы в той или иной мере оба затронули, поэтому предлагаю вам ознакомиться с работой подгруппы. Посмотрите, что наработано, что мы обсуждаем, подготовьте свои предложения», передает пресс-служба облправительства. 
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