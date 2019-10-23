Дмитрий Азаров встретился с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС

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В среду,, губернатор Самарской областипровел встречу с участниками Программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.Стажировку в нашем регионе в ближайшие несколько дней будут проходить перспективные управленцы из разных регионов РФ – сотрудники федеральных и региональных органов власти, руководители крупных корпораций и другие участники Программы развития кадрового резерва.Программа организована на базе Высшей школы государственного управления РАХНиГС по поручению Президента России. Задача проекта – подготовка современных, думающих, умеющих формулировать задачи специалистов во всех сферах – в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других.Самарская область уже не первый раз становится местом проведения стажировок для участников программы: первый поток «стажеров» работал в регионе в феврале этого года. Тогда участники программы разрабатывали кейсы по развитию экономики, промышленности, туризма и оптимизации управленческих процессов. На встрече с Главой региона представители нового потока также обсудили темы, по которым им предстоит разработать и предложить решения, направленные на всестороннее динамичное развитие губернии. «Очень надеюсь, что вы интересно, продуктивно, с пользой для себя, для РАНХиГС и для Самарской области проведете время», – обратился к участникам программы Дмитрий Азаров.Для того, чтобы у резервистов сложилось максимальное полное представление о регионе и его особенностях, министр экономического развития и инвестицийрассказал об основных векторах социально-экономического развития Самарской области. Он отметил, что по масштабу экономики наш регион входит в десятку крупнейших экономик России и напомнил, что не так давно Самарская область заключила два крупных концессионных соглашения – о строительстве железнодорожных путей к ОЭЗ «Тольятти» и о строительстве моста через Волгу в обход Тольятти в рамках реализации проекта «Европа – Западный Китай». В этой связи перед регионом открываются совершенно новые перспективы в плане инвестиционной привлекательности и экономического роста, поэтому министр в рамках программной работы предложил «стажерам» определить для региона новые векторы развития. Кроме того, участникам программы предложено подготовить кейсы на тему развития человеческого потенциала региона, управления крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерацией, укрепления регионального научно-образовательного центра и управления системой по реализации нацпроектов.Дмитрий Азаров рассказал коллегам из регионов о том, что Самарская область активно работает над созданием единой системы мониторинга реализации национальных проектов, причем опыт региона уже был представлен на федеральном уровне. Он отметил, что для того, чтобы на постоянной основе контролировать исполнение задач и отслеживать достижение плановых значений по всем направлениям, осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие, регионам необходима единая информационная система. По инициативе губернатора и при поддержке Федерального казначейства Правительством области был создан собственный региональный программный комплекс, который на прошлой неделе был презентован в Правительстве РФ.Также в качестве точек для совместной работы участников кадрового резерва и членов правительства были названы вопросы укрепления первичного звена здравоохранения, обновления транспортного парка и благоустройства территорий.Резервисты поддержали те направления, которые предложила взять в проработку Самарская сторона, а также обозначили еще несколько тем, по которым им было бы интересно разработать предложения. Представитель Республики Дагестан рассказал, что в субъекте стартует пилотный проект предоставления льготной ипотеки, в соответствии с которым социально не защищенным слоям населения компенсируется часть средств, затраченных на приобретение жилья. Он отметил, что таким образом республика намерена не только улучшить условия проживания людей, но и простимулировать жилищное строительство. Дмитрий Азаров поручил коллегам из профильного министерства тщательным образом ознакомиться с озвученными предложениями для того, чтобы в дальнейшем продумать варианты их применения в Самарской области.Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской областиподчеркнула, что участники стажировки – действующие специалисты, эксперты в различных отраслях и добавила, что их работа на площадке региона – хороший шанс получить экспертное мнение и варианты решений актуальных задач.«В 2018 году впервые стартовала программа региональных стажировок, когда кадровый резерв выезжает на территорию, знакомится с проблемами каждого региона и совместно с региональной командой начинает отрабатывать тот или иной кейс, — сказала Наталья Баландина. – В этом году очное обучение «стажеров» разбилось на два цикла, и сегодня состоялась установочная сессия, где региональная команда и «стажеры» определили пул актуальных задач. Далее мы будем работать очно, заочно, и до марта месяца представим губернатору тот проект, который позволит решить региональные вопросы», передает пресс-служба облправительства.