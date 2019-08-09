Дмитрий Азаров встретился с руководством Сбербанка
9 августа 2019 18:35
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«На протяжении многих лет у нас и ПАО Сбербанк выстраивается конструктивное взаимодействие по важнейшим вопросам социально-экономического развития региона, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. – Достаточно вспомнить Центр корпоративных решений, который был открыт в Тольятти. Это очень серьезный вклад в работу по расширению возможностей крупнейшего моногорода страны».
Глава региона также отметил, что Сбербанк проводит активную работу по внедрению современных технологий в различных сферах. «Здесь есть огромный потенциал для нашего сотрудничества»,– выразил уверенность руководитель области.
«Самарская область – наш надежный и проверенный партнер, в том числе, в сфере государственно-частного партнерства. Сбербанк с удовольствием готов делиться своими инновационными продуктами», – отметил Александр Ведяхин.
Участники встречи отметили, что Сбербанк обладает рядом возможностей, способствующих достижению целей национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в части внедрения «умных» технологий в различных сферах регионального хозяйства. Так, например, проект БРИС ЖКХ позволяет усовершенствовать систему контроля движения денежных средств и выстроить прозрачную систему расщепления платежей за коммунальные услуги. Проект предполагает формирование единого платежного документа и прямые расчеты жителей с поставщиками услуг.
По мнению руководства банка, это может повысить собираемость и прозрачность платежей, ускорить время расчетов. Дмитрий Азаров отметил, что ряд городов уже используют такой подход, однако это не носит массовый характер. Руководитель региона предложил апробировать подобную систему сбора платежей в новых возводимых жилых районах области в рамках реализации программы комплексной застройки территорий.
Кроме того, стороны обсудили вопросы внедрения ряда решений для эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Интересный проект, который банк уже реализует совместно с региональным Правительством, заключается в применении подходов «умного офиса» в учреждениях социальной сферы. Его суть – в оснащении зданий самым современным оборудованиям по контролю параметров воздуха и систем обеспечения. Первым объектом соцсферы, в котором устанавливается такое оборудование, стал 402-й детский сад Промышленного района Самары.«Системы телеметрии позволяют оперативно следить за показателями влажности воздуха, температурой. Это сильно снижает энергозатраты. Кроме того, при качественном климате внутри помещения, дети меньше будут болеть»,– рассказал Александр Анащенко. Дмитрий Азаров отметил, что этот опыт обязательно нужно учитывать при разработке проектных решений и строительстве новых детсадов. Сейчас в регионе возводится более 20 дошкольных учреждений.
«Это незначительное финансовое увеличение сметной стоимости проекта, но с точки зрения дальнейшей эксплуатации это крайне важно для здоровья наших детей и для эффективного использования энергоресурсов», – отметил Дмитрий Азаров.
Также участники встречи обсудили возможность применения речевых технологий в сфере здравоохранения. Здесь Сбербанк и Центр речевых технологий разрабатывают решения в области распознавания речи: например, это голосовая запись на прием к врачу и расшифровка речи врача на приеме и автоматическое заполнение листа назначений. Это позволить сократить нагрузки на сотрудников регистратуры и медицинский персонал учреждений. Методика уже применяется уже в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам развития кадрового потенциала. Напомним, в регионе реализуется проект «Кадросфера», который был инициирован финалистами и победителями конкурса «Лидеры России». Платформа поможет жителям губернии найти достойные вакансии, а работодателям – специалистов высокого уровня – это своего рода социальная среда для людей, которые хотят учиться, работать и обмениваться опытом.
«Платформа «Кадросфера» вызвала интерес на федеральном уровне, – отметил Дмитрий Азаров. – Такого подхода не применял ни один регион, когда на территории субъекта России создается экосистема развития кадрового потенциала». Губернатор напомнил, что в проект вовлечены более ста предприятий и тысячи жителей Самарской области. Сбербанк может оказать существенную поддержку, включившись в этот проект. Сбербанк на протяжении многих лет занимается развитием кадрового потенциала в рамках корпоративного университета, предоставляя услуги не только для работников корпорации, но и для государственных, муниципальных служащих, для тех предприятий, которые готовы использовать лучший опыт финансовой корпорации. «Объединение усилий регионального проекта, который является одним из лучших в стране, и опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст синергию, – уверен Дмитрий Азаров. – Мы с удовольствием воспользуемся тем опытом, который накопили наши коллеги, и постараемся его интегрировать в нашем регионе».
«Проект «Кадросфера» – уникален в России и о нем говорят не только в Самарской области, но и в других регионах страны, – отметил Александр Ведяхин. – Мы с удовольствием включаемся в этот проект своими знаниями и специалистами. Нам тоже нужны таланты, поэтому мы заинтересованы в совместной работе».
Свои намерения по объединению усилий для развития кадрового потенциала руководство Сбербанк и Правительство области закрепили в меморандуме, который был подписан в рамках встречи.
Кроме того, Дмитрий Азаров пригласил финансовую корпорацию принять участие в реализации проекта по созданию научно-образовательного центра Самарской области мирового уровня. «Мы уже работаем с 15 вузами Самарской области, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – В части сотрудничества с региональным НОЦ мы готовы предоставить наши вычислительные мощности. Они позволят студентам и сотрудникам вузов получить доступ к новейшим компьютерным технологиям. Это даст дополнительный импульс для того, чтобы люди развивались, разрабатывали проекты и реализовывали их», передает пресс-служба облправительства.
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