Дмитрий Азаров встретился с руководителем Федерального архивного агентства

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Одна из основных тем встречи – строительство нового здания регионального архива. Сейчас существующих площадей не хватает. Кроме того, большая часть помещений находится в аренде.«Вопрос размещения архивов для нас крайне важен, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителю архивного агентства страны. – Мы с вами обсуждали, что ведем проектные работы по этой тематике, и конечно хотели бы посоветоваться с вами при принятии окончательного решения по проекту, заручиться поддержкой по его совместной реализации».Проектирование нового здания архива началось в 2018 году по поручению главы региона. Рассматривается площадка под строительство в Октябрьском районе областной столицы. Планируется, что общая площадь новых помещений составит почти 20 тысяч квадратных метров. На данный момент архивный фонд Самарской области насчитывает более 4,8 миллионов единиц, в числе которых – уникальные и особо ценные документы.«Архив Самарской области имеет хорошие перспективы развития, – подчеркнул Андрей Артизов. – Уверен, что в ближайшее время завершится работа по проектированию нового здания, после чего мы сможем пройти госэкспертизу. Как только все это будет завершено, уверен, мы вместе определим меры поддержки».Отдельное внимание стороны уделили вопросу присвоения Самаре статуса «Город трудовой доблести». «Это очень важная для нас работа, и сегодня мы активно готовим историческое обоснование, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. – Поэтому хотели бы и с вами посоветоваться по этому вопросу».«Самара на сто процентов достойна этого звания. Это один из основных промышленных центров, который внес большой вклад в Победу. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», – обратился руководитель Федерального архивного агентства к Дмитрию Азарову.Напомним, по поручению Президента страны Владимира Путина в стране ведется большая работа по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Государственная Дума рассматривает законопроект о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести». По поручению губернатора в регионе развернута большая работа по научно-историческому обоснованию вклада Куйбышева в Великую Победу, для того, чтобы наша «Запасная столица» одной из первых получила этот статус, передает пресс-служба облправительства.