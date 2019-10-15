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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился с молодежным активом Самарской области

15 октября 2019 20:43
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Ключевой задачей своей работы молодые активисты видят поддержку и популяризацию в молодежной среде 12 национальных проектов.
Во вторник, 15 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с молодежным активом региона. Участие в совещании приняли победители и финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России», представители кадрового резерва губернии, молодежного правительства, парламента и избирательной комиссии Самарской области. Все ребята проявляют себя в науке, учебе, спорте и общественной деятельности. Почти три часа собравшиеся говорили о молодежной политике и том, как помочь молодым людям активнее участвовать в жизни области и страны.

В последние два года работа с молодыми кадрами вышла на новый уровень. Был сформирован новый состав молодежного правительства, создан молодежный кадровый резерв, заработал первый в России молодежный избирательный участок.

«Главная задача – это подбор компетентных и неравнодушных людей при формировании команды региона, – отметил Дмитрий Азаров. – Это не только работа в правительстве и администрации. Вместе с победителями конкурса «Лидеры России» мы поставили задачу создать такую систему, которая позволит вовлекать людей энергичных, желающих менять мир к лучшему, в совместную работу, давать им возможность совершенствовать свои знания, навыки и приобретать новые компетенции». По словам губернатора, для молодых и активных жителей региона сегодня создана цифровая платформа «Кадросфера». Это эффективный социальный лифт, позволяющий гражданам находить интересную работу и искать единомышленников.

Ключевой задачей своей работы молодые активисты видят поддержку и популяризацию в молодежной среде 12 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. «Мы планируем подготовить серию видеороликов о национальных проектах, демонстрировать их в социальных сетях и на телеканалах региона», – рассказал председатель молодежного правительства Самарской области Георгий Саламов. С концепцией проекта активисты уже определились, не хватает лишь технической поддержки для изготовления видео контента.

Глава региона пообещал ребятам оказать необходимую помощь, однако попросил избегать формальностей и шаблонов. Главное – говорить на понятном для аудитории языке, что далеко не всегда удается чиновникам. «Успех национальных проектов зависит от участия каждого жителя региона. Помогите нам, дойдите до людей, объясните, зачем это нужно, – призвал губернатор. – Без такого понимания рассчитывать, что жители будут вовлечены в реализацию всех нацпроектов, что появится эмоциональный отклик, невозможно».

Важность этой работы отметил и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. «Вы представляете интересы 800 тысяч молодых людей региона, – обратился спикер областного парламента к присутствующим. – Сегодня необходимо решать задачи по реализации национальных проектов, и от молодежи в этом плане очень многое зависит».

Молодые люди ответственности не бояться. Они не только реализуют общественные проекты, но и участвуют в законотворчестве. «С 2011 года у молодежного парламента появилось право законодательной инициативы. При нашем участии были приняты областные законы о молодежи и молодежной политике, о молодом специалисте, о физической культуре и спорте», – рассказал председатель молодежного парламента при губернской думе Алексей Ткачук. Он также внес ряд предложений, в том числе по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. «Сегодня молодыми активистами начата работа по ремонту первых этажей в подъездах, где живут ветераны. Есть также идеи по художественной росписи стен», – отметил Ткачук. Глава региона поручил коллегам поддержать полезную инициативу.

Об участии молодежи в выборном процессе рассказала председатель Молодежной избирательной комиссии области Кристина Гнатюк. По ее словам, в самарском регионе, как и в целом в стране и мире, существует проблема аполитичности молодых людей, снижения их интереса к выборам. Чтобы изменить ситуацию, активисты МИКСО проводят мероприятия по повышению правовой культуры и гражданской активности. Кроме того, ведется обучение молодых людей основам избирательного процесса, что позволит подготовить кадры для территориальных и участковых избирательных комиссий.

Для популяризации выборного процесса члены молодежного избиркома предложили ввести единый день голосования для выборов в органы школьного самоуправления, а также провести выборы членов молодежного парламента. Сегодня его состав определяет экспертная комиссия, в составе которой лишь двое представителей молодежи.

В заключение встречи активисты задали губернатору волнующие их вопросы. Уроженка Сызрани Алиса Манахова попросила обратить внимание на судьбу усадьбы Орловых-Давыдовых в селе Усолье. Напомним, летом во время визита в село, глава региона поручил передать объект области и оценить затраты на его восстановление. «Жители очень переживают, что до момента передачи здание буквально растащат по камешкам. Необходимо провести уборку территории и поставить забор», – попросила девушка.

Дмитрий Азаров дал поручение профильным ведомствам, однако отметил, что и сами ребята могут проявлять активность. «Для того, чтобы очистить территорию, не нужно поручение губернатора. Это вполне можно сделать с привлечением волонтеров, – подчеркнул глава области. – Мне нужны ваши идеи по использованию объекта. Чтобы это был не просто сельский музей, а мощный драйвер туристической активности», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
15 октября 2019  20:43
Ключевой задачей своей работы молодые активисты видят поддержку и популяризацию в молодежной среде 12 национальных проектов.
Дмитрий Азаров встретился с молодежным активом Самарской области
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